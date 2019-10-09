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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Заплыв по Байкалу в поддержку экс-мэра Ольхонского района

В Приангарье общественность продолжает настаивать на невиновности Сергея Копылова

, 10:44 [ «Аргументы Недели», ]

Заплыв по Байкалу в поддержку экс-мэра Ольхонского района
Руководитель региональной Федерации зимнего плавания России Андрей Бугай

В поселке Листвянка Иркутской области состоялась необычная акция в поддержку экс-мэра Ольхонского района Сергея Копылова, дело которого сейчас проходит апелляционное рассмотрение в областном суде. 6 октября восемь жителей Прибайкалья устроили заплыв в ледяной воде озера, чтобы обратить внимание общественности на резонансное дело. 

«Проплыли около двух километров вдоль побережья Байкала в районе поселка Листвянка. Температура воды в этот день была восемь градусов, немного штормило», - рассказывает корреспонденту АН подробности акции ее инициатор, президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы», руководитель региональной Федерации зимнего плавания России Андрей Бугай. 

По его словам в заплыве приняло участие восемь человек. «Мы хотим обратить внимание общественности на проблему уголовного дела, возбужденного в отношении Сергея Копылова», - объясняет мотивы президент клуба «Прибайкальцы».

Рассматриваемая сейчас в иркутском областном суде апелляция по делу экс-мэра Ольхонского района буксует. Заседание уже переносится трижды, в том числе по просьбам представителей прокуратуры. Начавшееся 24 сентября рассмотрение, сначала было перенесено на 27 сентября, затем продолжилось 4 октября. Новая дата судебного заседания намечена на 11 октября.   

Тем временем в Иркутске продолжаются общественные акции протеста. Так, согласованный с властями митинг в защиту Сергея Копылова был проведен вечером 30 сентября. Даже несмотря на резкое похолодание и дождь, на площади у стадиона «Труд» собрались больше тысячи человек. На основном транспаранте митинга было написано «Это наш мэр! Это наша земля! Свободу Копылову!». «Границы нацпарка еще не утверждены, а моего мужа уже посадили»,  — заявила со сцены супруга осужденного Наталья Копылова. Среди выступавших был и депутат Госдумы РФ Алексей Красноштанов, ранее заявлявший, что дело Копылова сфабриковано для того, чтобы не пустить его в Госдуму. Именно фирма Красноштанова выступала подрядчиком на строительстве дороги. Задержание Сергея Копылова происходило в январе 2016 года в преддверии выборов в нижнюю палату российского парламента. В конце митинга его участники озвучили резолюцию с требованием освободить Сергея Копылова. Ее они собираются направить президенту РФ Владимиру Путину, в правительство РФ, в силовые структуры и суд.

 

Олег Усов

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