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9 октября 2019, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: facebook.com

Экс-глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которая оскорбила жителей Тулуна, назвав их "быдлом", получила руководящую должность в учреждении культуры.

Согласно последней информации, Алашкевич с 23 сентября занимает пост замдиректора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея "Тальцы", передает "Пятый канал".

Новый работодатель женщины считает данное назначение соответствующим профессиональным качествам и опыту работы бывшей чиновницы.

Ранее Ирина Алашкевич заявила, что пострадавшие от подтопления в Тулуне являются "быдлом", а их дома напоминают хлев.