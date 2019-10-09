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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Чиновница, назвавшая "быдлом" жителей Тулуна, получила руководящую должность в музее

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Чиновница, назвавшая "быдлом" жителей Тулуна, получила руководящую должность в музее
фото: facebook.com

Экс-глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которая оскорбила жителей Тулуна, назвав их "быдлом", получила руководящую должность в учреждении культуры.

Согласно последней информации, Алашкевич с 23 сентября занимает пост замдиректора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея "Тальцы", передает "Пятый канал".

Новый работодатель женщины считает данное назначение соответствующим профессиональным качествам и опыту работы бывшей чиновницы.

Ранее Ирина Алашкевич заявила, что пострадавшие от подтопления в Тулуне являются "быдлом", а их дома напоминают хлев.

ЕТ

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