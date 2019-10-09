Экс-глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которая оскорбила жителей Тулуна, назвав их "быдлом", получила руководящую должность в учреждении культуры.
Согласно последней информации, Алашкевич с 23 сентября занимает пост замдиректора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея "Тальцы", передает "Пятый канал".
Новый работодатель женщины считает данное назначение соответствующим профессиональным качествам и опыту работы бывшей чиновницы.
Ранее Ирина Алашкевич заявила, что пострадавшие от подтопления в Тулуне являются "быдлом", а их дома напоминают хлев.