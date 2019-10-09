Специалисты МЧС рассказали, как себя вести заблудившимся в лесу

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9 октября 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Сотрудники МЧС России рассказали, что делать, если вы заблудились в лесу. По словам экспертов, самое главное в такой ситуации – ни в коем случае не терять самообладание, а также не поддаваться панике.

В ведомстве утонили, что следует присесть, успокоиться и сориентироваться на местности. Если есть спички или зажигалка, то можно развести костер, дым от которого привлечет внимание людей, передает ФБА "Экономика сегодня".

Если мобильный телефон "ловит" сеть, то необходимо позвонить спасателям, родственникам или близким друзьям. В противном случае, следует найти место для ночлега – оно должно быть сухим и находиться на возвышенности. Дикорастущие растения есть не рекомендуется, достаточно пить воду.