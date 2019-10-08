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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Клинцевич: Договор по открытому небу отвечает интересам всех его участников

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

Клинцевич: Договор по открытому небу отвечает интересам всех его участников
Франц Клинцевич, nesekretno-net.ru

Россия против возможного выхода США из Договора по открытому небу, этот документ отвечает интересам всех его участников, сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу. В этой связи он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности.

"Если эти сообщения подтвердятся, то Россия, конечно, будет выступать против. Напомню, что цель этого договора - содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью. Обеспечивая его участникам возможность совершать облеты территорий друг друга, договор важен не только для России, он необходим всем сторонам.
Пока делать какие-то выводы рано. Но в худшем случае речь может идти о продолжении тенденции, начатой разрывом США договора о ракетах средней и меньшей дальности. Выход США из Договора по открытому небу будет означать, что им есть что скрывать", - заявил Франц Клинцевич.

 

 

ГБ

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