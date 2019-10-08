Хрупкая, как хрусталь: после 8 месяцев без движения Алиса выйдет на сцену!

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8 октября 2019, 22:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

7-летняя Алиса из Новосинеглазово, творческая, позитивная выдумщица, мамина принцесса, провела 8 месяцев не вставая с больничной кровати.

А 18 октября она выйдет на сцену в благотворительном спектакле "Добрая история" к 30-летию движения помощи онкобольным детям "Искорка Фонд".

С октября 2018 года Алиса Литвинова боролась с саркомой Юинга. Из-за болезни и высоких доз химиопрепаратов она стала хрупкой - кости могли сломаться. И ломались. Два перелома ног просто при попытке сделать шаг! Врачи запретили ей вставать.

Всё это время Алиса не падала духом и просила вывозить её из палаты при каждом удобном случае - на мастер-классы, на праздники, которые проводят волонтёры в онкоцентре. Её кровать-самолет на колёсах знали все в отделении - и пациенты, и врачи.

В поездках в федеральную клинику в Москве (на операцию и консультации) "Искорка Фонд" оплачивал для Алисы два авиабилета - ведь летала она тоже лёжа.

После обширной операции и химиотерапии, в июле Алиса закончила лечение и ей разрешили вставать. Она пошла в 1 класс (пока на домашнем обучении). А по субботам ездит из Новосинеглазово в Челябинск на репетиции благотворительного спектакля.

На сцену Алиса выйдет на костылях, но её это не смущает!

Всего в спектакле задействованы 120 детей, среди них - дети, победившие рак. И теперь они помогают другим детям выздоравливать, ведь средства от продажи билетов пойдут пациентам онкоцентра областной детской больницы!

Купить билет можно на TimePad: https://iskorka.timepad.ru/event/1069014/

Дети ждут своих зрителей 18 октября, в 19.00 в зале Челябинского института культуры (Орджоникидзе, 36а, корп.3).

Приходите на добрый спектакль!