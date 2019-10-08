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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В прибывшем из Берлина в Москву поезде превышение уровня радиации не обнаружено

, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

В прибывшем из Берлина в Москву поезде превышение уровня радиации не обнаружено
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Прибывший из Берлина в Москву на Белоруссий вокзал поезд проверили специалисты «Радона», экстренных служб и Роспотребнадзора. На вокзал доставили мобильную радиационно-химическую лабораторию, которая позволяет проводить экспресс-анализы взятых проб на месте ЧП. 

Эксперты  не выявили превышения радиационного фона в вагонах поезда.  По данным московских экстренных служб, уровень радиации находится в пределах нормы, никакой угрозы для людей не было и нет, - сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения, что поступила информация от пограничников: в одном из вагонов в купе и туалете на границе Польши и Белоруссии было зафиксировано многократное превышение радиационного фона. Возможно, следы радиации мог оставить один из пассажиров, который проходит лечение от онкологии.

ИЧ

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