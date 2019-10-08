В Челябинске состоится концерт в честь Дня рождения Джона Леннона

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8 октября 2019, 22:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

10 октября, в четверг, в 19.00 на Малой сцене ДК Железнодорожников состоится праздничный концерт, посвящённый Дню рождения легендарного английского музыканта, основателя группы «The Beatles» Джона Леннона.

В программе участвуют популярные челябинские музыканты: лауреат Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» группа «Live’R’Pool», лауреат джазовых фестивалей и конкурсов – молодёжный ансамбль «VG Collective», пианист-виртуоз Олег Ярушин.

Большим подарком для ценителей музыки станет появление на сцене заслуженного артиста РСФСР Валерия Ярушина, который специально прилетит из Москвы на концерт в Челябинск. На предстоящем концерте прозвучат песни Леннона, написанные как в звёздный период «The Beatles», так и после их распада, когда музыкант занялся сольным творчеством. Полюбившиеся мелодии получат самые разные стилевые прочтения – от рока до джаза и блюза.

О проекте

Традиция праздновать Дни рождения «битлов» сложилась в 2010 г., когда коллективы Эстрадно-джазовой студии Виктора Риккера в союзе с другими известными местными музыкантами провели концерт, посвящённый 70-летию барабанщика «The Beatles» Ринго Старра. Небывалый успех акции у публики привёл к решению отмечать концертами дни рождения всех участников группы.

С 2013 г. при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Челябинской государственной филармонии проводится масштабный международный фестиваль «Весенний beat». Существенное внимание на фестивале уделяется творческому наследию «The Beatles». Гости фестиваля – музыканты из разных стран.

Подробнее о фестивале на его официальной веб-странице: https://philarmonia.ru/festival/1233-mezhdunarodnyj-muzykalnyj-festival-vesennij-beat.html