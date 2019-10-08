Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Краснодарские врачи провели девочке из США операцию по удалению гигантской меланомы на лице

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Краснодарские врачи провели девочке из США операцию по удалению гигантской меланомы на лице
фото: pixabay.com

Краснодарские врачи узнали из соцсетей об американской девочке Луне Феннер, родившейся с родимым пятном на лице огромного размера - меланоцитарным невусом. В США лечение оказалось почти невозможным, так как врачи предлагали сделать порядка 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов.

Кубанские медики пригласили ребенка в Краснодар в городскую специализированную клинику лазерной фотодинамической терапии.

В конце сентября Луна Феннер вместе с мамой Каролиной приехали в Краснодар, - сообщает РИА Новости.

Исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин рассказал, что операция длилась час, под местной анестезией. Девочка чувствует себя хорошо. Ее выписали из клиники. Медики наблюдают за ребенком.

ИЧ

//картина дня

Политика

Националисты проболтались, кто стоит за срывом отвода войск

Националисты проболтались, кто стоит за срывом отвода войск

За появлением националистов батальона «Азов» в Золотом может стоять заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян. Его имя назвали в своем видеообращении сами захватчики населенного пункта.

Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый считает, что к концу 2019 года курс рубля понизится на шесть процентов. Один доллар будет стоить около 69 рублей.

Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый считает, что к концу 2019 года курс рубля…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Краснодарские врачи узнали из соцсетей об американской девочке Луне Феннер, родившейся с родимым пятном на лице огромного размера - меланоцитарным невусом. В США лечение…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

История с болезнью Анастасии Заворотнюк не дает покоя ни журналистам, ни блогерам. Информации мало, она скупо дозируется кем-то из окружения звезды, а потому слухи…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков оригинально поздравил жену Регину с днем рождения. Музыкант опубликовал в Instagram фото любимой супруги без одежды, прикрытой…

Американская психиатрическая ассоциация официально подтвердила то, о чем многие и сами догадывались. Постоянное желание фотографировать себя, делать так называемые…