Краснодарские врачи провели девочке из США операцию по удалению гигантской меланомы на лице

Краснодарские врачи узнали из соцсетей об американской девочке Луне Феннер, родившейся с родимым пятном на лице огромного размера - меланоцитарным невусом. В США лечение оказалось почти невозможным, так как врачи предлагали сделать порядка 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов.
Кубанские медики пригласили ребенка в Краснодар в городскую специализированную клинику лазерной фотодинамической терапии.
В конце сентября Луна Феннер вместе с мамой Каролиной приехали в Краснодар, - сообщает РИА Новости.
Исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин рассказал, что операция длилась час, под местной анестезией. Девочка чувствует себя хорошо. Ее выписали из клиники. Медики наблюдают за ребенком.