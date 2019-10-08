Краснодарские врачи провели девочке из США операцию по удалению гигантской меланомы на лице

//Общество 13+

8 октября 2019, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Краснодарские врачи узнали из соцсетей об американской девочке Луне Феннер, родившейся с родимым пятном на лице огромного размера - меланоцитарным невусом. В США лечение оказалось почти невозможным, так как врачи предлагали сделать порядка 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов.

Кубанские медики пригласили ребенка в Краснодар в городскую специализированную клинику лазерной фотодинамической терапии.

В конце сентября Луна Феннер вместе с мамой Каролиной приехали в Краснодар, - сообщает РИА Новости.

Исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин рассказал, что операция длилась час, под местной анестезией. Девочка чувствует себя хорошо. Ее выписали из клиники. Медики наблюдают за ребенком.