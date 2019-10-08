Главный тренер футбльного клуба "Зенит" Сергей Семак второй раз женился на одной и той же женщине. У Сергея и Анны Семак растут семеро детей. Минувшим летом супруга Семака ввела общественность в заблуждение, сообщив в сети о предложении Сергея руки и сердца. Она ответила согласием выйти за него замуж.
Возникла интрига. Многодетные супруги развелись? Сначала Анна Семак подтвердила развод, но вскоре положительный ответ удалила. Сергей опроверг новость супруги о разводе.
В Инстаграм Анны Семак появились свадебные фото. Семаки устроили свадьбу на итальянском острове Комо в местечке Черноббьо. На свадьбе собрались коллеги Сергея Семака, знаменитости, звезды российского шоу-бизнеса.
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