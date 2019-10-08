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8 октября 2019, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Главный тренер футбльного клуба "Зенит" Сергей Семак второй раз женился на одной и той же женщине. У Сергея и Анны Семак растут семеро детей. Минувшим летом супруга Семака ввела общественность в заблуждение, сообщив в сети о предложении Сергея руки и сердца. Она ответила согласием выйти за него замуж.

Возникла интрига. Многодетные супруги развелись? Сначала Анна Семак подтвердила развод, но вскоре положительный ответ удалила. Сергей опроверг новость супруги о разводе.

В Инстаграм Анны Семак появились свадебные фото. Семаки устроили свадьбу на итальянском острове Комо в местечке Черноббьо. На свадьбе собрались коллеги Сергея Семака, знаменитости, звезды российского шоу-бизнеса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden)8 Окт 2019 в 9:10 PDT