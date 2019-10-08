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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Тренер "Зенита" Сергей Семак второй раз женился на одной и той же женщине

, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Тренер "Зенита" Сергей Семак второй раз женился на одной и той же женщине
фото: pixabay.com

Главный тренер футбльного клуба "Зенит" Сергей Семак второй раз женился на одной и той же женщине. У Сергея и Анны Семак растут семеро детей. Минувшим летом супруга Семака ввела общественность в заблуждение, сообщив в сети о предложении Сергея руки и сердца. Она ответила согласием выйти за него замуж.

Возникла интрига. Многодетные супруги развелись? Сначала Анна Семак подтвердила развод, но вскоре положительный ответ удалила. Сергей опроверг новость супруги о разводе.

В Инстаграм Анны Семак появились свадебные фото. Семаки устроили свадьбу на итальянском острове Комо в местечке Черноббьо. На свадьбе собрались коллеги Сергея Семака, знаменитости, звезды российского шоу-бизнеса.

 
 
 
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Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden)8 Окт 2019 в 9:10 PDT

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