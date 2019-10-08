В сети оценили службу Родине в один Айфон

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8 октября 2019, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Pixabay.com

Неугомонный глубинный народ в недрах соцсетей снова подсчитал деньги в чужом кармане, а именно – сколько получили сверх оклада сотрудники МВД, работавшие на московских митингах.

«Сотрудники МВД, работавшие на московских митингах, получили премию за хорошую работу. Один митинг оценили в 10 000 рублей», - сообщает телеграм-канал Baza. Всего в Москве состоялось восемь митингов – и законных, и незаконных.

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов, обеспечивавшие соблюдение порядка как на заранее согласованных, организованных акциях протеста, так и на спровоцированных оппозицией стихийных митингах, в конце сентября получили премиальные – от 10 до 80 тысяч рублей (минус налоги), сообщили блогеры. «Спас Россию – купил Айфон», - циничный комментарий от считающих деньги в чужом кармане в адрес тех, кто обеспечивает порядок в стране, порой рискуя собственным здоровьем, а то и жизнью.