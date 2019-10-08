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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Появились подробности драк в Стерлитамаке в травмпункте и около горбольницы

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

Появились подробности драк в Стерлитамаке в травмпункте и около горбольницы
фото: pixabay.com

В Башкирии сотрудники правоохранительных органов установили обстоятельства двух драк в Стерлитамаке, которые в ночь на понедельник произошли драки в травмпункте и около городской больницы. Накануне в СМИ появилась информация о массовых драках сначала около ресторана, а потом в травмпункте, куда привезли ибитых участников потасовки. В драке якобы участвовал и сотрудник полиции.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, в ночь на понедельник в Стерлитамаке произошли две драки в двух различных развлекательных заведениях, при этом конфликты продолжились в медучреждениях - в травмпункте и около больницы, куда были доставлены раненые.

Драка произошла у ночного клуба по улице С. Ванцетти. Пьяный мужчина пытался пройти в клуб, но охранник не пропустил его. В ситуацию вмешались приятели посетителя и завязалась драка, в ходе которой знакомый охранника клуба ранил двух мужчин из травматического пистолета. Раненые 38 и 27 летние мужчины с двумя приятелями поехали в больницу. Пока медики оказывали раненым помощь, к больнице подъехали знакомые охранника и напали на мужчин, ожидавших пациентов. Личности нападавших и стрелявших установлены. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ту же ночь в ресторане на улице Некрасова между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт. Очевидцем ссоры стал сотрудник полиции, находящийся в отпуске. Он вместе с охранниками ресторана попытался успокоить конфликтующих, и после прибытия сотрудников вневедомственной охраны уехал домой.

Двое пострадавших в этой драке обратились в травмпункт. Пока мужчины ожидали очереди на прием к врачу между мужчинами завязалась новая ссора. Медики вызвали охрану. Медперсонал травмпункта не пострадал. По данным МВД Башкирии,запись камер наблюдения подтверждает, что полицейский в драке не участвовал.

ИЧ

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