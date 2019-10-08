//Общество 13+

8 октября 2019, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Герман Греф начал сдавать позиции в истории с утечкой данных клиентов "Сбербанка" и многие политологи уже начали в открытую говорить что вся эта история персонально направленный удар против политика, мечтающего, как говоят, о премьерском кресле.

Герман Греф был не прав, сообщив, что утечка из "Сбербанка" не превышает 200 фамилий. Цифру стоит умножить минимум на 10

Первоначально озвученная главой "Сбера" версия, активно подхваченная пиар-службой, гласила: «Никакой утечки данных, кроме 200 владельцев карт, которые опять-таки не были опубликованы в открытом доступе, они находятся у нас и еще в трех источниках, которые мы контролируем».

Прошло всего три дня и «200 владельцев карт» превратились уже в 5000. Ставки в цифрах растут, правды не прибавляется. Греф говорит - 200, пользователи darknet – 60 миллионов; Греф говорит – произведена замена 200 карт, данные по которым были украдены, пользователи обнаруживают, что карты до сих пор активны; Греф утверждает, что злоумышленник выявлен и задержан, а данные контролируются, пользователи – что продавец по-прежнему выходит в Сеть, и готов предоставить данные любому заинтересовавшемуся покупателю, пишет telegram-канал "Политтранзит".

Пытаясь уменьшить репутационные потери, Греф явно врет и делает только хуже. Пора просто признать - закон о банковской тайне нарушен Сбербанком, утечка данных является беспрецедентной.

В Сети анонимные каналы уже выдвигают свои конспирологические версии происходящего. Они утверждают, что удар по Грефу - это спланированная акция Лубянки, которая выполнялась сотрудниками ФСБ, работающими в службе безопасности банка.

Главная причина - Греф вплотную подошёл к созданию системы полного цифрового контроля за россиянами, и получив пост главы ЦБ или премьера он создаст альтернативную спецслужбу, обладающую уникальной базой данных, которая будет иметь наиболее актуальный цифровой профиль Гражданина, пишет канал "Кремлевский безбашенник".

Если это и так, то Лубянке довольно быстро удалось показать, как тотальный контроль быстро из одних рук может утекать в другие, а громкий скандал наносит удар по репутации и заставляет умерить амбиции.