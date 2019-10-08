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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Утечка из "Сбербанка" - персональный удар по Герману Грефу, которого он не выдержал

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Утечка из "Сбербанка" - персональный удар по Герману Грефу, которого он не выдержал

Герман Греф начал сдавать позиции в истории с утечкой данных клиентов "Сбербанка" и многие политологи уже начали в открытую говорить что вся эта история персонально направленный удар против политика, мечтающего, как говоят, о премьерском кресле.

Герман Греф был не прав, сообщив, что утечка из "Сбербанка" не превышает 200 фамилий. Цифру стоит умножить минимум на 10

Герман Греф был не прав, сообщив, что утечка из "Сбербанка" не превышает 200 фамилий. Цифру стоит умножить минимум на 10

Первоначально озвученная главой "Сбера" версия, активно подхваченная пиар-службой, гласила: «Никакой утечки данных, кроме 200 владельцев карт, которые опять-таки не были опубликованы в открытом доступе, они находятся у нас и еще в трех источниках, которые мы контролируем».

Прошло всего три дня и «200 владельцев карт» превратились уже в 5000. Ставки в цифрах растут, правды не прибавляется. Греф говорит - 200, пользователи darknet – 60 миллионов; Греф говорит – произведена замена 200 карт, данные по которым были украдены, пользователи обнаруживают, что карты до сих пор активны; Греф утверждает, что злоумышленник выявлен и задержан, а данные контролируются, пользователи – что продавец по-прежнему выходит в Сеть, и готов предоставить данные любому заинтересовавшемуся покупателю, пишет telegram-канал "Политтранзит".

Пытаясь уменьшить репутационные потери, Греф явно врет и делает только хуже. Пора просто признать - закон о банковской тайне нарушен Сбербанком, утечка данных является беспрецедентной.

В Сети анонимные каналы уже выдвигают свои конспирологические версии происходящего. Они утверждают, что удар по Грефу - это спланированная акция Лубянки, которая выполнялась сотрудниками ФСБ, работающими в службе безопасности банка.

Главная причина - Греф вплотную подошёл к созданию системы полного цифрового контроля за россиянами, и получив пост главы ЦБ или премьера он создаст альтернативную спецслужбу, обладающую уникальной базой данных, которая будет иметь наиболее актуальный цифровой профиль Гражданина, пишет канал "Кремлевский безбашенник".

Если это и так, то Лубянке довольно быстро удалось показать, как тотальный контроль быстро из одних рук может утекать в другие, а громкий скандал наносит удар по репутации и заставляет умерить амбиции.

 

БИ

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