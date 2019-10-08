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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме поддержали снижение возраста выхода на негосударственную пенсию

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме поддержали снижение возраста выхода на негосударственную пенсию
фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы во вторник, 8 октября, приняли в первом чтении поправки о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию работающими гражданами.

Авторы законопроекта, в том числе заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, предложили снизить возраст выхода на негосударственную пенсию с 65 до 60 лет для мужчин и с 60 до 55 лет для женщин. Получать пенсию по достижении ранее установленного пенсионного возраста смогут граждане, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами.

Соавтор законопроекта Пётр Толстой считает, что решение о снижении возраста выхода на пенсию при таком условии привлечёт в негосударственные пенсионные фонды самозанятых лиц и иностранных граждан, - передает RT.

ИЧ

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