За первый месяц учебного года оценки в МЭШ проверяли 934 тыс москвичей

За первый месяц учебного года оценки в электронном дневнике «Московской электронной школы» («МЭШ») проверили 934 тысячи родителей. Это на 23 процента больше, чем в сентябре 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего же в сентябре столичные учителя поставили в электронном дневнике МЭШ более 30 миллионов оценок

Кроме того, количество школьников, которые воспользовались электронным дневником в сентябре, по сравнению с прошлым годом выросло почти в три раза. Электронный дневник становится активным помощником школьников, их родителей и учителей. Они все чаще отказываются от бумажной версии в пользу более удобной электронной, которая доступна в любое время с любого электронного устройства.

Напомним, с помощью дневника «МЭШ» родители могут узнавать школьные новости, общаться с педагогами, видеть домашние задания, даты контрольных работ, каникул и многое другое. А учителя в журнале могут планировать темы занятий, выставлять оценки и формировать отчеты.

В 2018 году международная консалтинговая компания Bain & Company провела исследования, которые показали, что московский электронный дневник превосходит по функционалу подобные сервисы в других городах мира. А в прошлом году на образовательном саммите HundrED в Хельсинки «МЭШ» включили в список ста главных образовательных проектов мира.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Московская электронная школа» — это сочетание традиционного образования и современных информационных технологий. За три года работы «МЭШ» с большим набором полезных и доступных каждому жителю города сервисов стала помощником для учителей, учеников и их родителей.

В рамках проекта школы столицы оснастили современным высокотехнологичным оборудованием: интерактивными панелями, ноутбуками для учителей, точками беспроводного доступа Wi-Fi.

Сегодня в «МЭШ» можно найти 38 тысяч сценариев уроков, 1215 учебных пособий, 348 электронных учебников, 32 тысячи тестов, более 76 тысяч интерактивных приложений и многое другое. С весны 2019 года доступ к этим материалам открыт для пользователей со всего мира.

Кроме того, с помощью «МЭШ» родители могут подать заявление на зачисление ребенка в дошкольные группы, первый класс, группу продленного дня, кружок или секцию, перевести из одной школы в другую. Сервис также позволяет зарегистрироваться на ОГЭ или ЕГЭ.

В этом году в «МЭШ» появилось несколько новых сервисов. Теперь школьники могут подготовиться к итоговым контрольным работам, а также провести под руководством учителей эксперименты по физике и математике в виртуальных лабораториях.

В октябре в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, участники которого оценивают полезность и функциональность сервисов «МЭШ».

В 2018 году международная консалтинговая компания Bain & Company провела исследования, которые показали, что московский электронный дневник превосходит по функционалу подобные сервисы в других городах мира. А в прошлом году на образовательном саммите HundrED в Хельсинки «МЭШ» включили в список ста главных образовательных проектов мира.