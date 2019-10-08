Если ты фотографируешь себя 3 раза в день - ты болен. Американские психиатры признали «сэлфи» психическим расстройством

//Общество 13+

8 октября 2019, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

Американская психиатрическая ассоциация официально подтвердила то, о чем многие и сами догадывались. Постоянное желание фотографировать себя, делать так называемые «сэлфи» является психическим расстройством.

Они даже имя дали заболеванию - «сэлфитис» и определили это расстройство как обсессивно-компульсивное желание сфотографировать самого себя и выложить фото в социальных медиа как способ восполнить недостаток самоуважения и заполнить пробел в близости.

Расстройство разной степени тяжести, они поделили на три уровня:

Пограничное сэлфитис - фотографировать самого себя, по крайней мере три раза в день, но не отправлять фото в социальные сети;

Острое сэлфитис - фотографировать самого себя по крайней мере три раза в день и размещать каждую из фотографий в социальных сетях;

Хроническое сэлфитис - неконтролируемое желание фотографировать самого себя круглосуточно и размещать все сделанные фотографии в социальных медиа более чем шесть раз в день

Кроме того, недавно стало известно, что учёные признали публикацию фотографий из спортзала или с утренних пробежек признаком наличия серьезного психического заболевания – нарциссического расстройства личности, пишет the telegraph.