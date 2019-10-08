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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Актер Савелий Крамаров – вор, рецидивист, разбойник

, 18:04 [ «Аргументы Недели», ]

Актер Савелий Крамаров – вор, рецидивист, разбойник
Савелий Крамаров, m.kino-teatr.ru

13 октября 1934 года родился Савелий Крамаров. Ко дню его рождения вспоминаем самые яркие моменты жизни великого Советского актера – учебу, съемки в культовых фильмах и эмиграцию. 

 

В 16 ЛЕТ СТАЛ КРУГЛЫМ СИРОТОЙ

Савелий Крамаров родился в семье советского адвоката. Отца Савелия – Виктора Крамарова, дважды осудили. В 1950 году он был отправлен в ссылку в Туруханск. Причиной смерти отца предположительно стало самоубийство. Мать Савелия долго не могла найти работу. Семья бедствовала, и когда Крамараву исполнилось 16, он остался без родителей. Опеку над юношей со сложным характером взял дядя – брат отца Крамарова Леопольд Соломонович Волчек.

Школьная жизнь актера была хулиганской – Савелий прогуливал уроки, дрался и проваливал экзамены. Единственной отдушиной и увлечением Савелия Крамарова, по его собственным воспоминаниям, был кинотеатр. Жизнь в кино – яркая и прекрасная. Место, где каждый из дней будет счастливым. 

 

НЕ ПОСТУПИЛ НА АКТЕРСКИЙ, УШЕЛ В ОЗЕЛЕНИТЕЛИ

Из-за плохой успеваемости Савелием были провалены экзамены в актерский вуз. Крамаров пошел учиться на озеленителя.  Через год Савелий поступил в актерскую студию, которая работала на базе Центрального Дома работников искусств. 

У Савелия Крамарова сложный характер, но запоминающаяся внешность. Легкое косоглазие и широкая смеющаяся улыбка Савелия делали его очень узнаваемым. 

 

ВЫТЯНУЛ СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Крамарову не нравилось лесотехническое дело и после окончания учебы Савелий отправил по всем советским киностудиям письма со своими фотографиями.

В жизни каждого бывает много счастливых дней, и однажды неблагополучному подростку повезло – Крамарова позвали на роль в кинофильме. Впервые раз Савелий Крамаров явился зрителю в картине «Им было девятнадцать». 

 

ПОЛУЧИЛ ВСЕСОЮЗНОЕ ПРИЗНАНИЕ, СЫГРАВ ОТПЕТОГО ХУЛИГАНА

Но первым опытом, принесшим Савелию Крамарову известность, стала роль в ленте «Ребята с нашего двора». Там Крамаровым была сыграна жизнь маргинала Васьки Ржавого.

Благодаря этой работе в жизни и судьбе Савелия Крамарова многое изменилась. Его начали приглашать в свои картины известные постановщики и уже в семидесятые годы Савелий Крамаров получил народное признание.

Савелий Крамаров обрел всенародное признание в день, когда на экраны вышла кинолента «Неуловимые мстители». Цитата Савелия про мертвых, которые «стоят с косами вдоль дороги», стала по-настоящему крылатой и постоянно цитируется в жизни.

Участием Савелия Крамарова отметились такие культовые картины, как:

 

  • «Джентльмены удачи»
  • «Сказка о потерянном времени»
  • «Иван Васильевич меняет профессию»
  • «Большая перемена»
  • «12 стульев»
  • «Мимино»

 

СЛЫЛ ЗОЖНИКОМ

Правила жизни Крамарова были строгими: Савелий вел правильный образ жизни, отказывался от алкоголя, не курил – полная противоположность своим экранным образам. 

Актер со временем становился все более религиозным и странным по советским меркам человеком – ходил в синагогу, отказывался от съемок в субботу, не ел мясо и занимался йогой.

Кружок по индийской йоге, посещаемый Савелием, даже попал под подозрение КГБ.

 

ПЫТАЛСЯ ПЕРЕЕХАТЬ В ИЗРАИЛЬ

В какой-то момент дядя Крамарова Леопольд Соломонович переехал из России в Израиль. 

Положение Савелия, жившего в Союзе ухудшилось. Работы не было, Крамарова перестали приглашать на роли в кинолентах. 

В начале восьмидесятых Крамаровым предпринята попытка уехать на историческую родину. Ему отказали в выезде из страны. Тогда Савелий Крамаров решил написать открытое письмо к президенту США Рональду Рейгану «как актер актеру». Он жаловался на то, что ему, известнейшему актеру, жизни нет в СССР.

Письмо Савелия зачитали на радио «Голос Америки» и в 1981 году Крамарова все-таки выпустили из Союза. 

Репатриация Савелия не удалась ввиду отсутствия у СССР и Израиля дипломатических соглашений и после долгих гастролей по всем континентам он осел в Америке.

Особое косоглазое обаяние было потеряно Крамаровым в ходе пластической операции – он сделал себе пластику века перед тем, как уехать из России. 

 

В ГОЛЛИВУДЕ ИГРАЛ КАРИКАТУРЫ НА РУССКИХ

По воспоминаниям современников, Савелию Крамарову так и не удалось выучить больше восьми английских слов, поэтому в Америке ему доставались в основном эпизодические роли русских – КГБшников и космонавтов. 

Несмотря на отсутствие популярности, в Голливуде Крамарова встретили хорошо. 

Савелия даже зарегистрировали в американской Гильдии киноактеров, что редко случается с мигрантами.  

По требованию профсоюза ему платили две тысячи долларов за день съемок, но ролей было немного и почти все – эпизодические: 

 

  • КГБшник в ленте «Москва на Гудзоне»
  • Русский матрос в «Любовном приключении»
  • Русский посол – «Красная жара»
  • Космонавт из Советского Союза -- «2010» 

 

Вот краткая фильмография Крамарова в Соединенных Штатах. 

 

ЖИЛ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ТИХОГО ОКЕАНА

 Благодаря своей работе, Савелий Крамаров накопил на домик на побережье Тихого океана и переехал к морю в Санта-Монику. 

В России картины, в которых снимали Савелия, до сих пор остаются культовыми, его обожают и пересматривают некоторые фильмы по сей день. Крамарова приглашали в Москву на фестиваль Кинотавр-1992 как почетного гостя. Последний раз Крамарова встречали в Москве буквально за год до его смерти – в 1994.

 

ЛЮБИЛ ЧЕТЫРЕХ ЖЕНЩИН 

За все годы жизни у Савелия Крамарова появилось четыре женщины:

 

  • Однокурсница Крамарова из театрального вуза Людмила.
  • Мария Шатинская – 13 лет гражданского брака.
  • Марина Зборовская. В 1988 году она родила актеру дочку Басю (так звали маму Крамарова). Девушка сначала работала в модельном бизнесе, потом переквалифицировалась в бухгалтера. 
  • Наталья Сирадзе, с которой Крамаров прожил последние полгода своей жизни. 

 

УМЕР ОТ РАКА

Несмотря на правильный образ жизни Савелия, у него диагностировали онкологию сигмовидной кишки. 6 июля 1995 Савелий скончался в госпитале в Сан-Франциско. 

Савелий Крамаров похоронен на иудейском могильнике в городе Колма (Сан-Франциско). 

В издательстве «АРГУМЕНТОВ НЕДЕЛИ» несколько лет назад выпустили книгу с воспоминаниями Валерия Краснопольского «Юго-Запад Москвы». В книгу вошли не только истории о Владимире Высоцком и Виталии Соломине, но и смешные истории о Савелии Крамарове: 

 

«Без этих близких мне по духу людей моя жизнь была бы гораздо беднее, а творчество менее содержательно. Заметки о них – дань моему глубокому уважению и любви к ним». 

 

В своей книге «Я родился в очереди» писатель Юрий Дружинников вспоминает Савелия Крамарова: 

КРАМАРОВ БЫЛ ПОПУЛЯРНЕЕ ТОЛСТОГО И ИИСУСА ХРИСТА

"Наши пути скрестились, когда он уже был кинознаменитостью.

В отличие от Смоктуновского или, к примеру, Плятта - актеров для интеллигентного или, скажем шире, образованного зрителя, Крамарова знали все. В детском саду строили рожи, повторяя его экранные гримасы. Пенсионеры, забивающие «козла» под кустом сирени, употребляли выражения, запущенные им в атмосферу с экрана. К перелому своей жизни в конце семидесятых он снялся в сорока двух лентах. Он был в зените советской славы и готовился ко всемирной.

Если в вагон метро войдет Лев Толстой или даже Иисус Христос, москвичи вряд ли обратят внимание. А когда входил Крамаров, взгляды сосредоточивались на нем. Через минуту подскакивал какой-нибудь матросик или стильная девица, прося автограф. Савелий мгновенно рисовал свой профиль - абрис был отшлифован годами.

Он любил демонстрировать свою славу. Останавливался возле сопливого мальчика в скверике и спрашивал:

- Кто я?

Через секунду, растягивая рот в улыбке, тот произносил:

- Ты Крамаров.

Очередной инспектор ГАИ, остановив его, вдруг начинал смеяться:

- Не надо документов! Контрамарочку на просмотр для жены можно получить?

И отпускал с миром.


«ОН БЫЛ КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕОБРАЗОВАН»

«Режиссер Юрий Завадский сказал мне как-то: «Актер есть человек, который говорит чужие слова не своим голосом». Если это справедливо, то относится к Крамарову ровно на пятьдесят процентов: он говорил чужие слова собственным голосом, и в этом состояли его достоверность и обаяние. Но, конечно, он говорил чужие слова, своих у него и не водилось. Он был катастрофически необразован. Грамотно он не мог написать двух строк. Ничего не читал, кроме рецензий на себя. Стены в его московской квартире были оклеены вырезками из киножурналов, про него писавших.

Этот «чукча-нечитатель» в жизни не прочел ни одной книги и хвалился, что сумел избежать учебников, будучи студентом Лесотехнического института. Он обожал своего друга Жванецкого, потому что его можно не читать, а слушать. Книгу, которую я ему подарил, на следующий день увидел в квартире у его подруги: он выскреб мою надпись и накарябал свою. Я спросил:

- Зачем?

- Книги, старик, покрываются пылью, - назидательно сказал он.

Откуда он это узнал, если книг у него не было? Впрочем, одну я заставил его прочесть, когда мы затеяли некую игру. Это была самиздатная рукопись «Как вести себя на допросах в КГБ»


ВМЕСТО ЗАНЯТИЙ АНГЛИЙСКИМ ЗАНИМАЛСЯ СЕКСОМ С УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

«Фильмы его продолжали крутить, только из титров теперь вырезали его фамилию. Но его и без титров узнавали. Он учил английский, однако уроки с молодой пухленькой училкой свелись к другому занятию. Перед выездом он знал семь английских слов (включая оба артикля) и старался запомнить восьмое.

Бедой Крамарова всегда была дырявая память. Начал он свою актерскую карьеру в самодеятельности, но после, в драмтеатре, не потянул, так как не мог выучить ни одной роли. В кино было легче, потому что советские фильмы озвучивались в студии, и можно было читать по бумажке реплику, произнося ее в микрофон. Впрочем, монологов от него не требовалось. Выступая перед аудиторией и в кругу друзей, он всю жизнь повторял одни и те же несколько экспромтов, но интересно, что и в сотый раз слушать их было смешно».


«КРАМАРОВ ОЛИЦЕТВОРЯЛ БЫДЛО»

«Задолго до гласности он создал образ идеального совка, счастливого в своем идиотизме. Актерская интуиция Крамарова состояла в том, что он методично, из фильма в фильм, убедительно и смешно олицетворял быдло, «винтиков» - основное достояние сталинско-брежневского прогресса. Я не раз говорил ему, что абсолютной ролью для него, будь он подростком, было бы сыграть в кино Павлика Морозова. Впрочем, подростков играют травести.

Перемещения этого крамаровского типажа на другой континент в общем-то не получилось. Пропасть между двумя кинокультурами оказалась для Крамарова слишком велика. Это не вина, а беда замечательного актера нашей эпохи. Некролог в газете «Сан-Франциско кроникл» в день его похорон восемью строками покрыл всю его голливудскую жизнь».


ОН СТРЕМИЛСЯ ПУСТИТЬ ПЫЛЬ В ГЛАЗА

«Он храбрился, много говорил о Боге, но, что бы ни говорил, на деле бедствовал и страдал. Его московские интервью выдают стремление пустить пыль в глаза о своем благополучии в Голливуде и вообще в Америке. Не хочу быть моралистом, но если есть люди, которым не стоило бы торопиться эмигрировать, он, возможно, был в их числе.

Савелий говорил мне, что решил жить здесь, а сниматься там. Потом собирался жить то там, то здесь. Все это было бы нормально, но там ему, спустя годы, тоже не удавалось вписаться в вяло текущую толчею. К концу дней он наладил, наконец, семейную жизнь, уехал подальше от Голливуда в Сан-Франциско, но часы его остановились. И в плане творческом, кажется мне, он умер, не доиграв. Обещанные ему роли, на которые он надеялся в последнее время, опять уйдут к оставшимся сорока четырем комедиантам.

 

Жаль, что второго зенита славы Крамаров не достиг».

София БЛЫНСКАЯ

 

 

 

 

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