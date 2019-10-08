«Краснодар Водоканал» опубликовал новые списки должников

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8 октября 2019, 16:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках реализации информационного проекта по ведению рейтинга добросовестных абонентов и выявлению злостных неплательщиков, «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») публикует очередной список должников за услуги водоснабжения и водоотведения среди юридических лиц, а также сведения об организациях, своевременно оплачивающих потребленные ресурсы.

По итогам девяти месяцев 2019 года в число добросовестных потребителей среди крупных управляющих компаний и ТСЖ, которые в срок и в полном объеме оплачивают услуги краснодарского водоканала, вошли: ООО «Городская управляющая компания-Краснодар», ООО «Управляющая компания "Комфорт Плюс», ООО «Центр услуг по управлению жилыми домами», ООО « ЖК КП», ООО «К +», ООО «Управляющая компания "Панорама», ООО «Жилсервис Юг», ООО «ИВИСТ», ООО «Губернский», ООО УК «Бастион», ООО «СКП», ООО «Восток», ООО «Хранитель», ООО «Меритон-«Сервис», ООО УК «Престиж», ООО «Репино», ООО УК «Трио», АО МПМК «Краснодарская-1», ТСЖ «Юбилейное-2005», ТСЖ «Юпитер-2», ТСЖ «Ярославский», ТСЖ «Никольское».

Из-за низкой платежной дисциплины ряда потребителей просроченная дебиторская задолженность на начало октября 2019 года превысила 611 млн рублей, в том числе долги УК и ТСЖ составили 343 млн руб., задолженность физических лиц - 69 млн рублей.

В список управляющих компаний и ТСЖ, имеющих долги перед водоканалом по состоянию на 1 октября 2019 г. включены: ООО "Управляющая компания Гарант-Оптимум", ООО "УК "Екатеринодар", ООО Управляющая компания "НАДЁЖНАЯ", ООО "Ассоциация Управляющих Компаний Краснодарского Края", ООО УК "Западная", ООО "Управляющая Компания ЮГ", ООО ЖИЛСЕРВИС "ПОЧТОВЫЙ", ООО "РемСтройСервис", ООО "Управляющая компания "Краснодар", ООО "Управляющая компания "Домовладелец", ООО "Чистые пруды", Товарищество собственников жилья "Теплый дом", ООО Управляющая компания "Электра", ООО "Теплоэнергетик", ООО "Управляющая организация "Адмирал", ООО УК "Наш квартал", ООО "Восточно-Западная", ООО "Кубань-Сервис", ООО "Управляющая компания "Карасун плюс", ООО "Управляющая компания ЯНТАРНАЯ", ООО "Управляющая компания "Наш дом", ООО Управляющая компания "Ренита", ООО "Солнечный город", ТСЖ "Бригантина", ООО "Территория комфорта ", ТСЖ "Гарнизон", ООО "Управляющая компания "Радуга", ООО УК "Наш родной квартал", ООО "Краснодарская управляющая компания", ООО "Управляющая компания Восход", ООО Управляющая компания "Западный город", ТСЖ "Весна", ООО "КраснодарФинСтрой", ООО "ТЭК", ООО УК "Европа 2", ООО "Региональная Жилищная Компания", ТСЖ "Яцкова 12", ООО ЖК "Территория комфорта, ТСЖ "Блистательное", ТСЖ "Центр", ТСЖ "Тюляева-8", ООО Управляющая компания "Кубань", ООО " Управляющая коммунальная эксплуатационно-сервисная компания", ТСЖ "Симф-26", ТСЖ "Светлана", ТСЖ "Покровское", ТСЖ "Покровчане".

Самая крупная задолженность перед «Краснодар Водоканалом» у ООО «Управляющая компания Гарант-Оптимум», задолжавшего за услуги предприятия около 19 млн рублей.

В отношении организаций, которые не оплачивают потребленные услуги и накапливают задолженность, «Краснодар Водоканал» планомерно ведет активную претензионно-исковую работу. С начала года абонентам-юридическим лицам было направлено 1 669 претензий. Для принудительного взыскания через суд подготовлено и передано в юридическую службу 347 комплектов документов на сумму свыше 297 млн рублей. В отношении самых злостных неплательщиков вводился режим ограничения услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

«Мы призываем всех абонентов своевременно передавать показания приборов учета для точного начисления объемов потребленных ресурсов и благодарим всех, кто своевременно оплачивает наши услуги. Есть множество способов оплатить задолженность, даже не выходя из дома, воспользовавшись услугой «Личный кабинет» или мобильным приложением. Также в целях удобств жителей города на территории предприятия открыт новый Центр по обслуживанию абонентов, отвечающий всем современным требованиям. Центр оснащен терминалами электронной очереди и приема платежей, работая по принципу «Единого окна», - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.

Стоит отметить, что «Краснодар Водоканал» всегда идет навстречу абонентам, которые не имеют возможности оплатить задолженность сразу и предлагает им рассрочку платежа в пределах текущего года.