Представители Госкомитета объяснили свою позицию по немецкому кварталу

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8 октября 2019, 16:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Представители Госкомитета по охране объектов культурного наследия объяснили свою позицию по поводу.

В марте этого года приказом Госкомитета было решено «Немецкий квартал» исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия. Однако это решение было оспорено в Центральном районному суде руководителем группы «АрхиСтраж» Юрием Латышевым. Позднее были поданы апелляции от представителей Госкомитета, жителя одного из домов и организации, которая проводила экспертизу. Областной суд отменил решение районного суда и направил дело на повторное рассмотрение.

В разговоре с корреспондентом «Губерния» заместитель директора Госкомитета Сергей Бердов высказал свою позицию по данному вопросу.

«Я родился и вырос в Металлургическом районе, эти дома мне хорошо знакомы, но назвать их уникальными я не могу, - гговорит Сергей Бердников. - Домам нужен качественный капитальный ремонт, который должен проводить лицензированная фирма. Без статуса отремонтировать их будет намного дешевле». Он так же подчеркнул, что речь не идет о сносе домов, если говорить о фасаде зданий, то в паспортах зданий прописано что можно делать, а что нет.