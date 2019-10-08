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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество

Стало известно, почему сорвавшие перемирие националисты прячут лица

, 17:16 [ «Аргументы Недели», ]

Стало известно, почему сорвавшие перемирие националисты прячут лица
скриншот видео, снятого националистами в Золотом

Украинские националисты боятся запрета на въезд в Россию. Поэтому они прячут свои лица под масками. Корреспонденту АН об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Сорвавшие развод сил националисты батальона «Азов» сняли видео, в котором заявляют, что не сдадут землю. Большинство человек участников видео прячутся либо скрывают свои лица под масками.

«Нас тут очень много», — декларируют бойцы: «Добровольцы! Держать оборону!»

Уголовная ответственность националистам на Украине не грозит. Но тем не менее, они продолжают прятать свои лица, это хорошо заметно в кадре.

«Да, они боятся, что потом им будет закрыт въезд в Россию», — объяснил корреспонденту АН бывший военнослужащий армии ЛНР с позывным Челяба: «После войны многие из них возвращаются домой. Тут сталкиваются с безработицей. В Польшу им дорога закрыта. Их там бьют за один только украинский язык. У них остается единственная возможность — поехать на заработки в Россию».

По словам Челябы, в России у него уже были стычки с бывшими националистами. Ветеран войны на Донбассе сейчас работает водителем на грузовике. Заехав на овощную базу в окрестностях Москвы, парень обнаружил там целое «гнездо» бывших правосеков, которые там трудятся.

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