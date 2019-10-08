Стартовал мониторинг развития парусного спорта

В составе рабочей группы также специалисты регионального министерства физической культуры и спорта. В течение трех дней участники выездного мероприятия посетят Ейский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский, Туапсинский районы, а также города Новороссийск, Анапу и Геленджик. Всесторонне будет изучаться состояние парусного спорта, его инфраструктура, потенциал для развития, проблемы, с которыми сталкиваются спортшколы. Проведение мониторинга – поручение спикера ЗСК Юрия Бурлачко, данное по итогам сентябрьского приема граждан в Анапе. Тогда к председателю ЗСК обратились руководство местной парусной школы, родители юных спортсменов с просьбой о содействии в создании новой тренировочной базы. Законодательное Собрание держит данный вопрос на контроле, а также ситуацию в парусном спорте края в целом. Как было отмечено главой кубанского парламента Юрием Бурлачко, парусный спорт для Кубани – один из традиционных в силу географического расположения края на побережье двух морей, в регионе есть все природные условия для развития этого направления. Парусный спорт востребован в крае, а кубанские спортсмены успешно выступают на соревнованиях различного уровня. Рабочая группа ЗСК проанализирует, какие меры необходимо принять для поддержания высокой планки Кубани в этом виде спорта. Результаты мониторинга будут озвучены на одном из ближайших планерных совещаний.