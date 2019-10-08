Госдума одобрила законопроект, который позволит заменить иностранные препараты лекарствами российскими

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8 октября 2019, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о взаимозаменяемых лекарствах. Законопроект вводит понятие взаимозаменяемых лекарств и условия их закупки, можно будет лекарства импортного производства менять на отечественные.

Документ предусматривает создание и регулярный пересмотр реестра взаимозаменяемых лекарств. Член Комитета по охране здоровья Александр Петров разъяснил суть документа: "Уточнение понятийного аппарата позволит заменить иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности. Как отметил депутат, принятие закона должно сэкономить бюджетные средства, - передает РБК.

На сайте Госдумы опубликовано сообщение: "Порядок взаимозаменяемости лекарств станет прозрачнее

Это повысит доверие врачей и пациентов к системе взаимозамены и перехода на аналоговые отечественные препараты".