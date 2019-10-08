Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Тина Канделаки "уколола" словами об одиночестве Василия Уткина, посоветовавшего ей "радовать глаз"

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Тина Канделаки "уколола" словами об одиночестве Василия Уткина, посоветовавшего ей "радовать глаз"
АГН Москва, globallookpress.com

Спортивный комментатор Василий Уткин и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки устроили перепалку в соцсети. Уткин опубликовал в Инстарам видео, как девушка в туфлях на шпильках ловко набивает футбольный мяч.

И иронично подписал: "Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять Матч-ТВ и пустословить в телеграме".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin)7 Окт 2019 в 4:03 PDT

Уткин и Канделаки начали конфликтовать еще в 2015 году после назначения генпродюсера федерального канала. И на этот раз Тина Канделаки не оставила "подкол" комментатора и предположила причины одиночества Уткина и предложила оплатить ему визит к врачу-специалисту.

"К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент", — написала она в своем Telegram-канале. Тина Канделаки призвала Василия Уткина:  "В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе".

ИЧ

//картина дня

В мире

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, в небе над Голливудом появилась необычная надпись. Многие жители Лос-Анджелеса опубликовали в сети фотографии, подтверждающие этот факт.

Скандал разразился на международном форуме в Австрии. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик припомнил Украине, что Крым всегда был российским. Это вызвало бурю возмущения украинского посла. Тот даже немного растерялся. Но ему еще не привели…

Скандал разразился на международном форуме в Австрии. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик припомнил Украине…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Московский городской суд отменил принятое ранее Мещанским районным судом Москвы решение о передаче дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру.

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о взаимозаменяемых лекарствах. Законопроект вводит понятие взаимозаменяемых лекарств и условия их закупки, можно будет лекарства…

Спортивный комментатор Василий Уткин и генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки устроили перепалку в соцсети. Уткин опубликовал в Инстарам видео, как девушка в туфлях…

//новости ан

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной. По его мнению, решение конфликта в Донбассе зависит…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Челябинске мужчину осудили на 15 лет за изнасилование 15-летней девочки. Девушка выросла и почти через 4 года осознала, что сломала жизнь человеку и решила признаться…

//новости ан

В Якутске крупное ЧП в следственном изоляторе. Покончил с собой один из обвиняемых по громкому уголовному делу об аварии на шахте «Мир», когда из-за затопления под землей…

//новости ан