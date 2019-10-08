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8 октября 2019, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

АГН Москва, globallookpress.com

Спортивный комментатор Василий Уткин и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки устроили перепалку в соцсети. Уткин опубликовал в Инстарам видео, как девушка в туфлях на шпильках ловко набивает футбольный мяч.

И иронично подписал: "Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять Матч-ТВ и пустословить в телеграме".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin)7 Окт 2019 в 4:03 PDT

Уткин и Канделаки начали конфликтовать еще в 2015 году после назначения генпродюсера федерального канала. И на этот раз Тина Канделаки не оставила "подкол" комментатора и предположила причины одиночества Уткина и предложила оплатить ему визит к врачу-специалисту.

"К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент", — написала она в своем Telegram-канале. Тина Канделаки призвала Василия Уткина: "В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе".