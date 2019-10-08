В Хабаровском крае больше не выдают пластиковые СНИЛСы

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8 октября 2019, 15:54 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

СНИЛС в Хабаровском крае перестал быть пластиковым. В регионе больше не выдают пластиковые зеленые карточки СНИЛС. Теперь привычный пластик заменят электронные и бумажные уведомления о регистрации в системе пенсионного учета.

В настоящее время жителям региона уже начали выдавать СНИЛС в новом формате. В пенсионном фонде отмечают, что такой формат должен быть более удобным, ведь если гражданин утеряет карточку или поменяет фамилию, ему не обязательно будет обращаться в ПФР. Чтобы получить государственные услуги, достаточно будет просто сообщить номер своего страхового свидетельства. А информацию о края специалисты получат из баз электронной системы.

Но и менять ламинированные карточки не нужно. Они сохраняют свою силу и после введения ново системы.