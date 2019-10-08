Памятную доску установили в память об убитом в Хабаровске пауэрлифтере

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8 октября 2019, 15:52 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Мемориальная доска чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева установлена в Амурской области. Спортсмена убили в Хабаровске в 2017 году.

В администрации города Райчихинск сообщили, что доска установлена на здании школы, где учился Андрей Драчев. Инициатором открытия памятной доски стал отец погибшего спортсмена. В администрации города инициатива была поддержана.

Напомним, Андрей Драчев был убит в уличной потасовке Анаром Аллахверхановым, бойцом ММА. Убийцу приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, наказание в колонии-поселении отбывают и обвиненные по этому делу сотрудники Росгвардии, которые наблюдали за дракой и не предприняли никаких действий, чтобы прекратить ее.