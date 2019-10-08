Узнаете по делам

//Общество 13+

8 октября 2019, 15:37 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Софья СОРОКА ]

В предвыборный период кандидаты в депутаты обещали избирателям много разных благ. «Аргументы недели» уже писали о том, с какими нарушениями проходила процедура голосования и подсчета голосов на выборах, и кто из «витринных» избранников передал свои мандаты другим малоизвестным лицам. Теперь обращаем внимание на круг вопросов, которые рассматривали депутаты на первых заседаниях.

Кроме организационных вопросов и распределения должностей председателей комитетов и комиссий, в числе первых оказались «шкурные» проблемы.

В первую очередь парламентарии увеличили количество получателей заработной платы, внимательно посмотрев: «Я себя не обделил?». В четырех предыдущих созывах денежное вознаграждение получали все депутаты. Пятый созыв в целях экономии бюджета сократил их число наполовину – до 16 человек. В новой – шестой думе теперь их минимум две трети – предварительно, это 25-27 человек. Поправки в соответствующую статью закона были приняты без обсуждений и разом в двух чтениях. Расширение круга лиц, поставленных на довольствие, объяснили обновлением состава: «много новых людей, нужно их консолидировать, настроить на работу, что на постоянной основе им будет делать легче».

Пока не приняли, но подняли вопрос о возвращении депутатских фондов. По ним каждый из «слуг народа» ежегодно получал до четырех миллионов рублей, которые мог потратить на наказы избирателей: благоустройство дворов, или помощи подведомственной школе, или лично нуждающемуся инвалиду, или матери-одиночке со своего округа. Эти фонды также отменил предыдущий созыв, раскритиковав за непрозрачность и использование в целях самопиара за счет бюджета.

Много шума в СМИ наделал отказ от зарплаты депутата Олега Савченко, получившего одну из оплачиваемых должностей председателя комиссии. «Неотказавшиеся» сразу пояснили, что в случае работы на профессиональной основе Савченко пришлось бы выйти из бизнеса. На кону 19 миллиардов годового дохода, задекларированного бизнесменом за прошлый год, против двух миллионов годовой депутатской зарплаты. К тому же отказные деньги из «семьи» никуда не денутся и, скорее всего, перейдут одному из помощников Савченко.

А что народ? – спросите вы. На первом заседании подумали и о народе. Отметили годовщину принятия нового пенсионного возраста, заморозив прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год в размере 8569 рублей. При общероссийском минимуме в 9311 рублей. Поясним, что он важен при установлении социальных доплат к пенсиям и влияет на всю сумму получаемой пенсии. Проект закона подготовлен областным комитетом по труду и занятости и внесён губернатором Андреем Бочаровым. В нынешней думе нет теперь ни одного депутата, готового возразить губернатору. Объяснили экономией областного бюджета: принятие закона не повлечёт дополнительного финансирования. Когда речь шла о своих зарплатах, об экономии бюджета никто не вспоминал.

А кто-то говорил, что духа экс-депутата Гасана Набиева, прославившегося речью об алкашах и тунеядцах, не заработавших себе хорошей пенсии, в новой думе больше нет. Жив-здоров, курилка. Только дела делает по-тихому, без публичных спичей.