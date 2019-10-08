На авиабилеты детям-инвалидов Хабаровского края потребуется свыше 4 млн рублей

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8 октября 2019, 15:26 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Правительству Хабаровского края понадобятся дополнительные 4,6 миллионов рублей для покупки авиабилетов детям-инвалидам и сопровождающих их лицам.

В настоящее время в регионе проживает более пяти тысяч детей с инвалидностями. До пяти сотен ребят каждый год должны проходить специализированное лечение, которое обеспечивается в федеральных государственных медучреждениях. Многие из них находятся за пределами региона. В Москву направляются свыше 70% юных пациентов – половина из этих детей являются инвалидами.

Средняя стоимость билета на самолет в оба конца составляет 30 тысяч рублей. С учетом сопровождающих, ежегодно понадобится не менее 4,6 миллионов рублей на обеспечения льготными авиабилетами.

Эти нужды должны оплачиваться из хабаровского территориального фонда соцстрахования за счет средств федерального бюджета. Краевая казна платит за проезд детей без инвалидности и их сопровождающих. Около 17 миллионов рублей было выделено на эти цели в 2019 году.