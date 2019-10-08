Летопись волгоградского бизнеса

//Общество 13+

8 октября 2019, 15:25 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Маркетологи медиагруппы ПРЕМИЯ ежегодно вот уже десять лет проводят исследование и определяют десятку самых популярных волгоградских брендов.

С каждым годом список участников пополняется. Конечно, он не отражает динамику экономических показателей и вообще экономику региона или компаний. Но позволяет выявить бренды, действительно находящиеся на слуху у волгоградцев. Многим специалистам по бизнесу и маркетингу это традиционное исследование помогает проанализировать рекламные кампании и понять, что происходит в городе.

Способы опросов и сбора данных каждый год расширяются и совершенствуются.

В этом году основное голосование по определения первой десятки до 2 октября проходило на сайте топ10волгоград.рф. После чего голосование внутри десятки было перенесено в телеграм-канал Радио КП Волгоград.

В результате в течение суток - голосование завершено в 16.00, 3 октября, определился топ10.

1. Волгофарм

2-3. ЭльтонУльтра

2-3. Владимирская слобода

4. Конфил

5. СушиВесла

6. Лебяжья поляна

7.ТЦ Тулак

8. My Box

9. Арконт

10. Клиника Движение

За десять лет интересно наблюдать эволюцию волгоградских брендов: как они развиваются, как появляются новые, как меняются местами по популярности. Десять лет назад, хотя это и был конец экономического бума, их было всего около двадцати. Сейчас - более шестидесяти.

- Надо понимать, что на самом деле их больше, но для участников конкурса мы предъявляем некие требования, - объяснил руководитель медиагруппы ПРЕМИЯ Вячеслав Черепахин. - В частности, это должен быть бренд, а не только название компании, он должен иметь городское значение, иметь определённую известность, которую и анализируем. При отборе проводим диджитал-анализ, чтобы понять, насколько бренд известен, как часто упоминается.

Когда в десятке уже три фирмы одного рода деятельности, то это – тренд. Были годы, когда пьедестал доставался автомобильным компаниям - дилерам по продажам известных марок. Потом их потеснил ритейл, сетевые компании. Было время, когда в авангард встали медицинские бренды.

- В этом году ситуация разобранная, нет явно выраженных трендов, - рассказал Вячеслав Черепахин. - Но если внимательно посмотреть, то тренд такой: мы едем за лекарствами и лечиться, потом решаем попить-поесть, покупаем автомобили и опять идём лечиться. Это, конечно, больше шутка, но она отражает реальность. Ещё один момент – из списка ушли такие бренды федерального значения, как «Сады Придонья» и «Волма». Раньше они были лидерами не один раз, а теперь ушли за пределы даже второго десятка. Можно предположить, что став федеральными, они потеряли позиционирование у волгоградцев, и их воспринимают, как более масштабные. На самом деле, это только гипотеза, и понять, почему человек выбирает то или иное, крайне сложно. После общения с экспертами можно сделать вывод: такие голосования нужны ещё и потому, чтобы понять – не всегда твоё личное мнение совпадает с мнением большинства.

А маркетологам, рекламщикам, пиарщикам, всем, кто занимается продвижением, владельцам компаний такие выводы нужны, чтобы понимать ощущения, потребности, мотивы именно большинства.