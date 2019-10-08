Москвичи в ходе голосования определят каким быть столичной подземке

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, посвященное темпам обновления парка поездов Московского метрополитена. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте мэра Москвы.

Горожанам предстоит ответить на вопрос, должно ли обновление проходить ускоренными темпами для повышения безопасности и комфорта пассажиров.

Сегодня парк метро обновлен больше чем наполовину. С 2017 года на линии выходят современные поезда «Москва». Сейчас в подземке курсирует более тысячи таких вагонов. В них можно заряжать гаджеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

В поездах предусмотрен сквозной проход через все вагоны. Они удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок. Кроме того, составы «Москва» более вместительны, имеют надежную систему шумоизоляции и оснащены современными кондиционерами.

Проект «Активный гражданин» — онлайн-площадка для проведения голосований среди москвичей — заработал в 2014 году. За это время к нему присоединились 2,6 миллиона пользователей. «Активные граждане» приняли участие почти в четырех тысячах голосований.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2019 году в метро появились поезда «Москва» новой модификации («Москва-2019») с системой электродинамического торможения, которая обеспечивает плавное снижение скорости поезда вплоть до его полной остановки возле платформы станции.

В обновленном транспорте над дверями разместили увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. На них пассажирам будет проще увидеть названия станций линии, по которой следует поезд. Помимо этого, в новых составах изменились покрытие пола и облицовка салона.

Первые поезда нового поколения «Москва» запустили в 2017 году на самой загруженной линии подземки — Таганско-Краснопресненской, где суточный пассажиропоток достигает 1,2 миллиона человек.