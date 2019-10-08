В Марий Эл на уроке физкультуры умер школьник

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8 октября 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото следкома Марий Эл

Следком проводит проверку в одной из школ столицы Марий Эл Йошкар-Оле. Там на уроке физкультуры скончался восьмилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.



Пока информация достаточно скудная. Следком Марий Эл лишь сообщает о самом факте гибели.

Трагедия произошла во вторник 8 октября. На месте работает следственная группа. Специалисты проводят доследственную проверку. В ходе нее устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решение о возбуждении уголовного дела, либо отказе от него, будет принято позднее.