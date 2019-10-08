В Казани предложили отрезать все извращенцу, который рукоблудит в автобусах

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8 октября 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото из социальных сетей

В казанских соцсетях появилось фото мужчины, занимающегося развратными действиями в автобусе. В комментариях люди пояснили, что его видели не один раз.

Одной рукой мужчина удерживает сумку, вторую запустил в штаны. По словам очевидца, в этот момент в автобусе находились дети, но это его не остановило.

Другие пассажиры боялись спровоцировать странного человека. Никто ему ничего не говорил. Реакция последовала только в социальных сетях.

«Отрезать ему!!!», — написали в комментариях под фото.

По словам жителей Казани, извращенца замечали в автобусах уже не раз. Раньше он надевал темные очки, чтобы спрятаться за ними.