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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Союзе журналистов назвали военкора РИА Новости "сопляком с недоразвитой психикой"

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Союзе журналистов назвали военкора РИА Новости "сопляком с недоразвитой психикой"
Фото: soldat.pro

Редактору «РИА Новости» тренинг для военных корреспондентов показался слишком жестоким, и он написал заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело.

На курсы для военкоров пожаловался сотрудник «РИА Новости» Святослав Павлов. Организованные Союзом журналистов Москвы совместно с Минобороны тренинги по идее должны подготовить пишущую и снимающую братию к жестким условиям полевой работы в горячих точках и без прохождения подготовки в «Бастионе» освещать военные действия нельзя.

Но на деле, как пишет Павлов, они были превращены в форменное издевательство. «Дальше нам всем надели на голову холщовые мешки и связали руки. Все это сопровождалось побоями, оскорблениями и стрельбой над головой. Лично меня таскали за волосы и душили мешком. Затем всех в мешках на голове погрузили в автобусы и повезли на полигон, где издевательства и унижения продолжились. Там нас заставляли ползать на коленях по острым камням и колючкам, причем с тем же мешком на голове. С меня сняли мешок, лишь когда я начал задыхаться и терять сознание. В этом смысле мне повезло, потому что над остальными измывались еще где-то полчаса. Кульминацией стал обильный полив избитых журналистов бараньей кровью», – написал журналист в своем аккаунте в Facebook о том, как проходили «учения».

Похоже, военные отрывались вовсю, но если с практической частью еще можно как-то согласиться, что военкор должен быть готов к любым трудностям, то вот с теорией… хотя у Минобороны всегда был свой взгляд на то, как должны работать журналисты. «Их основная мысль сводилась к тому, что журналисты по сути никто и звать их никак, потому при освещении военных действий и терактов медиа должны полностью согласовывать информацию с силовиками. Иногда доходило до абсолютного маразма - один из лекторов заявил, что выражение "коктейль Молотова" употребляют лишь "предатели и враги России", потому что его придумали "белофинны", - поделился Павлов.

В «РИА Новости» пообещали разобраться в ситуации, и естественно обратились за разъяснением к главе Союза журналистов Павлу Гусеву, а тот в свою очередь назвал журналиста «сопляком с недоразвитой психикой». Он сообщил, что в «Бастионе» все делается по специальной программе, которую готовят представители силовых структур, и очень приближенно к ситуации, в которую журналист может попасть.

«Ну, если оказался сопляк мальчик с недоразвитой психикой, ему не надо было идти на эти курсы и вообще ездить в места, где есть боевые действия. А что касается его заявления в СКР, мы никакого расследования делать не будем, мы написаем на это и забудем про это», - заявил Павел Гусев похоже, желая не выбиваться из контекста обучения в «Бастионе».

Военные, исполнявшие роли террористов, тоже сообщили, что никакой кровью никого не поливали, да и не били журналистов вовсе: «Кулаками, ногами, прикладами не били, только брали в захват или ставили на колени». Вот только журналист  Святослав Павлов, за плечами которого командировка в Сирию, вернулся с курсов с сотрясением мозга и многочисленными ушибами и ссадинами. А в общем, насколько можно судить, главный навык учебных курсов – смиренное стояние на коленях, у всех «выживших» отработан на 5 с плюсом.

БИ

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