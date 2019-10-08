Бывший чиновник Игорь Головкин остался без наказания

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8 октября 2019, 13:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента архитектуры и градостроительства краевой столицы. Его подозревали в превышении полномочий но наказания удалось избужать в свизи с истечением срока давности.

Игорь Головкин признался следствию, что в нарушении закона еще в 2008 году выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89. Нарушение заключалось в том, что 17-е этажи были переведены из технических в нежилые. В дальнейшем эти этажи продали третьим лицам. Жильцы дома несколько лет в судах доказывают, что "чердаки" это общедомовая собственность.

Руководитель НЮС "Амулет" Галина Гамбург отметила, что уголовное дело не возбудили потому, что истек срок давности, но, есть определенные обстоятельства, которые установлены постановлением.

"Фактически установлено, что 17-й этаж является техническим. Это позволяет истцам подать заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Как это расценис суд, сложно предположить", - рассказывает госпожа Гамбург.