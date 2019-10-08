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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

15-летняя девочка оговорила мужчину, а через несколько лет призналась, что никакого насилия не было

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

15-летняя девочка оговорила мужчину, а через несколько лет призналась, что никакого насилия не было

В Челябинске мужчину осудили на 15 лет за изнасилование 15-летней девочки. Девушка выросла и почти через 4 года осознала, что сломала жизнь человеку и решила признаться, что никакого насилия не было.

Она рассказала, что познакомилась с молодым человеком в интернете, соврала ему насчет своего  возраста, а потом заявила, что ее изнасиловали, пишет telegram-канал "Плохие новости".

Сейчас она пытается добиться от полиции освобождения невиновного, но безуспешно. В данной ситуации доказать обратное еще сложнее, чем виновность подозреваемого.

БИ

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В Челябинске мужчину осудили на 15 лет за изнасилование 15-летней девочки. Девушка выросла и почти через 4 года осознала, что сломала жизнь человеку и решила признаться…

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