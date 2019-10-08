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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Роструд напомнил гражданам РФ о длинных выходных в ноябре

, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Роструд напомнил гражданам РФ о длинных выходных в ноябре
фото: pixabay.com
Роструд напомнил о последних длинных выходных в текущем году. В ведомстве во вторник, 8 октября, напомнили, что россияне смогут больше отдыхать в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства.
 
Сотрудники Федеральной службы по труду и занятости сегодня подчеркнули, что понедельник, 4 ноября, в России будет нерабочим.
 
Таким образом, отдыхать граждане Российской Федерации в общей сложности будут три дня: со 2 по 4 ноября, передает РИА "Новости".
ЕТ

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