Парк «Притяжение» в Магнитогорске объединит спорт, музеи и культуру

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8 октября 2019, 12:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На территории многофункционального парка «Притяжение» в Магнитогорске разместятся разнообразные спортивные, культурные, музейные и другие объекты. Об этом рассказали на презентации масштабного проекта, который реализуется по инициативе председателя директоров ММК Виктора Рашникова.

Уникальный в масштабах страны проект по преобразованию городского пространства планируется реализовать на землях, принадлежащих Магнитогорскому металлургическому комбинату. Площадь многофункционального парка составит 400 гектаров, сообщает управление общественных связей компании.

Разработкой концепции занимались специалисты комбината, организаций Группы ММК, городской администрации, Магнитогорского государственного технического университета. Они провели научные исследования, градостроительные изыскания, маркетинговые исследования и опросы горожан. В 2019 году на основе маркетинговой и градостроительной концепции осуществили ряд экологических исследований – в том числе почвы и грунта. Генеральным проектировщиком по конкурсу была выбрана компания «Обермайер Консульт».

На первом этапе реализации проекта на площади более 220 гектаров будет создано ядро дальнейшего развития территории, где будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь.

На территории освоения предполагается создание музейно-образовательного комплекса, спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра и благоустроенной парковой зоны, через которую пройдет «кольцо активностей» и будет создан искусственный водоем планируемой площадью 15 гектаров. В парке появится пешеходный бульвар, который пройдет вдоль восточной стороны территории. Вдоль него будут расположены основные капитальные объекты.

- При реализации проекта мы ориентируемся на самые лучшие практики не только в России, но и в мире. Это будет уникальная в масштабах страны территория, интегрированная в городское пространство. Проект должен быть реализован в полном объеме, чтобы стать настоящим местом притяжения – и для магнитогорцев, и для гостей города, - уверен Виктор Рашников.