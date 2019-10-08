Грибная революция в России

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8 октября 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели. Черноземье», Игорь МИХАЙЛОВ ]

В конце сентября в Курском районе состоялось торжественное открытие 3-й очереди производства предприятия ООО «Грибная радуга». Оно специализируется на производстве и поставке в регионы России свежих и качественных шампиньонов.

То, что продукция, действительно качественная и экологически чистая без всяких химических и иных «прелестей» могут подтвердить автор этих строк и губернатор Курской области Роман Старовойт, которые во время торжественного открытия 3-й очереди лично попробовали грибы, что называется « с грядки».









От чистого поля до крупнейшего поставщика

Вообще история «Грибной радуги» - удивительна. Ещё в 2016 году на месте этого уже крупного предприятия, где всё стерильно, люди ходят в белых халатах и даже воздух какой-то особый, было чистое, продуваемое всеми ветрами поле.

Так было многие годы, пока крупный предприниматель Александр Удодов ( 75 процентов акций) совместно с Олегом Логвиновым ( 25 процентов) решили вложить сюда средства, плюс взять крупный кредит для открытия завода по производству шампиньонов. Кстати, а почему, грибное предприятие было задумано открыть именно здесь, недалеко от Курска?

- Здесь очень хорошая логистика, - рассказал один из учредителей компании Олег Логвинов – Недалеко Воронеж, Липецк, Москва. То есть те регионы, где потребление грибов очень популярны. Вообще в Центральной России – сбор грибов и блюда из них всегда были и остались частью национальной культуры, традиций.

В итоге , значительная часть собственных и полученных в качестве кредита от «Альфа – банка» средств были потрачены на закупку «умных технологий». Собственной «фишкой» компании стало создание производства полного цикла, не используемого прежде российскими производителями. Рядом с основными цехами агрокомплекса расположилось производство собственного сырья, - компоста, до сих пор являющегося дефицитным товаром в отечественном грибоводстве.

На предприятии используют, так называемую « голландскую технологию», на которой работают практически все мировые производители шампиньонов. Комплекс по выращиванию состоит из компостного, грибного цехов и цеха покровной почвы, удаленных друг от друга на расстоянии 500 метров. Компостный цех предназначен для приготовления компоста и включает специальные бункеры, зал для смешивания, тоннели для пастеризации и кондиционирования компоста, холл для проведения операций по загрузке/выгрузке, лабораторию. Грибной цех состоит из камер выращивания, камер шокового охлаждения и склада-холодильника. Ну а название цеха покровной почвы говорит само за себя.

Выращивание грибов производится на стеллажах в специальных камерах, в каждой из которых поддерживается автономный микроклимат (температура, влажность воздуха, концентрация углекислого газа, скорость воздухообмена). Все вместе – это сложнейшее, автоматизированное био-производство непрерывного цикла.

В итоге, уже в первый год «Грибная радуга» собрала более 1,7 тысяч тонн свежих грибов. И предприятие сразу попало в тройку ведущих отраслевых компаний. А к концу второго года предприятие стало безоговорочным лидером. Объёмы производства составили 6,74 тысячи тонн, то есть увеличились по сравнению с первым годом в четыре раза! А выручка составила – 1,072 миллиарда рублей.









Политика импортозамещения позволит ещё больше наращивать объёмы

Запуск третьей производственной линии позволит повысить ежегодную урожайность до 17 тыячс тонн. В компании рассказали, что по итогам 2019 года планируют вырастить около 14,5 тыс тонн грибов и получить выручку в 2,2 млрд рублей. Ожидаемые платежи в бюджеты разных уровней в 2019 году превышают 162 млн рублей.

Учредитель компании Олег Логвинов заявил: «Третий этап дал нам возможность увеличить производство в два раза. По-хорошему, это позволит предприятию иметь свою долю на рынке России – более 20%».

Как это ни парадоксально прозвучит на первый взгляд, но толчок к развитию как грибной отрасли в стране в целом, так и развитию производства «Грибной радуги» в частности, стала политика импортозамещения. Судите сами: к концу 2013 года, промышленное производство шампиньонов в России не развивалось и составляло всего 8% от общего объема потребляемых грибов. Рынок насыщался импортным продуктом, привозимым в основном из Польши. В 2014 году на территории РФ было введено продовольственное эмбарго (в качестве ответа на санкции Запада). По этой причине возникли необходимость и возможность развития локального грибного производства. По прогнозам ряда экспертов, уже в 2020 году рынок шампиньонов в России увеличится на 50% по сравнению с прошлым годом и достигнет цифры в 100 000 тонн!

Подобную мысль развил и основной акционер компании Александр Удодов: «Импульс для развития нашего грибного проекта был дан государственной политикой на импортозамещение. Использование передовых технологий, работа команды профессионалов и собственное производство компоста обеспечили «Грибной радуге» уверенный рост. Мы будем продолжать движение в этом направлении».

Это подтвердил и губернатор Роман Старовойт: «Такие компании как «Грибная радуга» чрезвычайно важны для интенсивного развития экономики Курской области, это наглядный пример импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны», - подчеркнул глава региона

А вообще, по данным экспертов, грибоводство сейчас самая быстрорастущая отрасль отечественного сельского хозяйства. Аналитики полагают, что 2019 год будет самым успешным в истории российского грибоводства. По расчетам главы «Грибного Союза» Анатолия Фирсова, в этом году в стране вырастят не менее 55 тыс тонн свежих грибов. Эксперты из «НЭО Центр» полагают, что в 2022 году производство шампиньонов превысит 80 тыс тонн.

Если нынешний курс государства на импортозамещение сохранится , и будут строиться новые комплексы, подобные «Грибной радуге», то цены для конечного потребителя станут ещё доступнее и российские компании смогут ежегодно производить 120 тыс тонн шампиньонов. Отрасли нужна господдержка для привлечения дешевого долгосрочного заёмного капитала и снижения рисков входа инвесторов. В этом случае Россия не только полностью откажется от импорта свежих шампиньонов, но может и начать экспортировать.

Крупный работодатель в регионе

Кстати, о господдержке. Роман Старовойт, присутствуя на открытии 3-й очереди сказал, что администрация Курской области оказывает и будем продолжать оказывать всестороннюю поддержку по развитию производства «Грибной радуги». Переговорив с руководством и работниками, он в частности выяснил, что те же тонеели для пастеризации и кондиционирования компоста, предприятие закупает в соседних областях, а это вполне можно делать и в регионе. А значит будут и новые поступления денег в бюджет. Кроме того, глава региона отметил, что предприятие «..один из крупнейших налогоплательщиков и крупных работодателей на территории Курской области в непосредственной близости от областного центра. Это то, чего ждет наша экономика и экономика Российской Федерации в целом».

Действительно, с запуском третьей линии, численность сотрудников удвоилась и составила более 1000 человек ( по последним данным 1020), ввиду чего будет обеспечен рост поступления налогов в бюджет. Среднемесячная зарплата на предприятии составляет порядка 40 тысяч рублей.

Руководство компании убеждено, что подобные предприятия будут развиваться ещё и потому, что в настоящее время сбор дикорастущих грибов теряет свою былую популярность. Проще, безопаснее и вкуснее перейти на грибы культивируемые.

Насчет того, что безопаснее и вкуснее, как уже сообщалось в начале текста, убедились лично автор этих строк и губернатор, попробовав гриб, взяв его прямо со специального стеллажа! Качество – соответствует заявленным!

Справка «АН» ООО «Грибная радуга», основанная в 2016 году, является крупнейшим производителем свежих шампиньонов и их ведущим поставщиком на российском рынке (по итогам 2018г), занимая первое место среди компаний отрасли по объему выручки. «Грибная радуга» - единственный производитель в грибной отрасли России, который построил вертикально-интегрированную структуру производства и осуществляет полный цикл производства: от производства компоста и покровной почвы до выращивания шампиньонов, и реализации продукции в федеральном сетевом ритейле и в оптовом канале. Сумма инвестиций в грибной проект в целом составляет 5,1 миллиарда рублей. Компания ставит задачу занять порядка 20-25% быстрорастущего отечественного рынка шампиньонов. География поставок охватывает практически всю Россию. В планах компании в ближайшее время войти в тройку крупных игроков рынка Европы.

Игорь МИХАЙЛОВ