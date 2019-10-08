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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
фото: pixabay.com

Посещение туалетов на всех российских вокзалах станет бесплатным. Во вторник, 8 октября, сотрудники пресс-службы Дирекции железнодорожных вокзалов, нововведения начнут действовать с 1 января 2020 года.

Согласно последней информации, в настоящий момент проводится комплексная оценка сервисов и услуг на вокзалах, выявляются новые подходы, повышается качество обслуживания, передает ТАСС.

Уточняется также, что индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на бесплатную основу стало регулярное поступление обращений граждан. Люди жалуются, что на 87 вокзалах страны взимание платы является экономически неоправданным.

ЕТ

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