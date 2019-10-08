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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Весёлые города России: Мошонки, Хренище, Ишаки и другие

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Весёлые города России: Мошонки, Хренище, Ишаки и другие

Cервис путешествий Туту.ру запускает шестой раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России. С Дальнего Востока возвращаются в Центральную Россию. На этой неделе в конкурсе участвуют 10 субъектов РФ: Калужская, Тульская, Воронежская, Пензенская, Ульяновская, Нижегородская и Кировская области, а также республики Мордовия, Чувашия и Марий Эл.

Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 полуфиналистов. Итоги конкурса будут подведены  в конце ноября 2019 года. А пока — новая десятка претендентов:
 
1.      Мошонки (Калужская область);
2.      Дача-Рог (Тульская область);
3.      Хренище (Воронежская область);
4.      Большой Чердак (Пензенская область);
5.      Васина Поляна (Республика Мордовия);
6.      Налейка (Ульяновская область);
7.      Чай-Поселок (Нижегородская область);
8.      Ишаки (Республика Чувашия);
9.      Мочалище (Республика Марий Эл);
10.     Лом-Комары (Кировская область).

На странице проекта опубликованы истории происхождения всех этих названий.  Голосование продлится до 12 октября. Конкурс проходит при поддержке клуба «Моя Планета».  Отдать свой голос можно в сообществе Туту.ру ВКонтакте и на странице проекта Туту.ру.

Веселое название, которое наберёт максимальное количество голосов в своей десятке, попадёт в финальный этап. В финал уже вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область) и Палево (Сахалинская область). Кто составит им компанию — решится с помощью отборочных голосований.

ПВ

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