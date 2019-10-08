Весёлые города России: Мошонки, Хренище, Ишаки и другие

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8 октября 2019, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Cервис путешествий Туту.ру запускает шестой раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России. С Дальнего Востока возвращаются в Центральную Россию. На этой неделе в конкурсе участвуют 10 субъектов РФ: Калужская, Тульская, Воронежская, Пензенская, Ульяновская, Нижегородская и Кировская области, а также республики Мордовия, Чувашия и Марий Эл.



Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 полуфиналистов. Итоги конкурса будут подведены в конце ноября 2019 года. А пока — новая десятка претендентов:



1. Мошонки (Калужская область);

2. Дача-Рог (Тульская область);

3. Хренище (Воронежская область);

4. Большой Чердак (Пензенская область);

5. Васина Поляна (Республика Мордовия);

6. Налейка (Ульяновская область);

7. Чай-Поселок (Нижегородская область);

8. Ишаки (Республика Чувашия);

9. Мочалище (Республика Марий Эл);

10. Лом-Комары (Кировская область).



На странице проекта опубликованы истории происхождения всех этих названий. Голосование продлится до 12 октября. Конкурс проходит при поддержке клуба «Моя Планета». Отдать свой голос можно в сообществе Туту.ру ВКонтакте и на странице проекта Туту.ру.



Веселое название, которое наберёт максимальное количество голосов в своей десятке, попадёт в финальный этап. В финал уже вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область) и Палево (Сахалинская область). Кто составит им компанию — решится с помощью отборочных голосований.