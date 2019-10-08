Нарколог объяснил, почему на Чукотке высокая смертность от алкоголя

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Российской Федерации Евгений Брюн утром во вторник, 8 октября, рассказал, почему на Чукотке зафиксирована высокая смертность граждан от алкоголя.



По словам эксперта, причинами высокой смертности из-за спиртного являются сложные природные условия на Дальнем Востоке, а также генетические особенности малочисленных народов, которые живут в регионе, сообщает РИА "Новости"

Ранее издание РБК сообщило, что каждый девятый скончавшийся на Чукотке умер из-за алкоголя.

Брюн подчеркнул, что наиболее низкая смертность от спиртного зафиксирована в Краснодарском крае и на Кавказе, где погодные условия благоприятные.