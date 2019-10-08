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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Нарколог объяснил, почему на Чукотке высокая смертность от алкоголя

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Нарколог объяснил, почему на Чукотке высокая смертность от алкоголя
фото: pixabay.com
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Российской Федерации Евгений Брюн утром во вторник, 8 октября, рассказал, почему на Чукотке зафиксирована высокая смертность граждан от алкоголя.
 
По словам эксперта, причинами высокой смертности из-за спиртного являются сложные природные условия на Дальнем Востоке, а также генетические особенности малочисленных народов, которые живут в регионе, сообщает РИА "Новости".
 
Ранее издание РБК сообщило, что каждый девятый скончавшийся на Чукотке умер из-за алкоголя.
 
Брюн подчеркнул, что наиболее низкая смертность от спиртного зафиксирована в Краснодарском крае и на Кавказе, где погодные условия благоприятные.
ЕТ

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