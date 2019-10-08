В следственном изоляторе покончил с собой один из обвиняемых громкого уголовного дела об аварии на шахте «Мир»

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8 октября 2019, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

В Якутске крупное ЧП в следственном изоляторе. Покончил с собой один из обвиняемых по громкому уголовному делу об аварии на шахте «Мир», когда из-за затопления под землей погибли 8 рабочих.

Бывшего начальника подземного рудника «Мир» Алексея Бурксера обвиняли по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности гибель людей». По данным следствия, руководители предприятия знали, что в день трагедии прорвало дамбу, но не остановили работы и не вывели работников. На тот момент под землей находился 151 шахтер.

Несколько дней назад следователи приняли решение об аресте Бурксера и заключении его под стражу до решения суда. Однако сегодня стало известно, что тело бывшего начальника подземного рудника «Мир» Алексея Бурксера обнаружила охрана СИЗО. Мужчина покончил с собой с помощью вешалки для одежды и резинки от штанов, пишет telegram-канал "Ваza".