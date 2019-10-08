Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Сергей Шахрай предложил включить бадминтон в программу Зимних Олимпийских игр

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шахрай предложил включить бадминтон в программу Зимних Олимпийских игр
Сергей Шахрай, badmstv.nethouse.ru

Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай предложил включить бадминтон в программу Зимних Олимпийских игр.  С такой идеей он выступил на заседании Комитета по развитию в рамках проходящей в столице Малайзии Куала-Лумпуре сессии Совета Мировой федерации бадминтона. 

Речь идёт о реализации программы AirBadminton, разработанной BWF.
В основе этой программы лежит создание уникального волана, позволяющего и профессионалам и любителям играть в бадминтон на улице, на пляже, на поляне в лесу. Новый волан практически не подвержен порывам ветра благодаря научно разработанной и опробованной уже на практике специальной форме и материалу.

Официальный запуск программы AirBadminton состоится в декабре в Гуанчжоу (КНР). Разработаны правила и методики для игры в бадминтон на улице. Во время обсуждения покрытия площадок для игры вне спортивных залов речь шла и о разных вариантах твёрдых покрытий, и об игре на песке.

Президент НФБР предложил протестировать игру новым воланом на снегу в России уже зимой этого года. Яркий пластиковый специальной формы волан будет очень хорошо смотреться на заснеженных площадках. Игра зимой на снегу актуальна не только для Росси, но и для Канады, и для стран Северной Европы. По мнению С.Шахрая, развитие бадминтона именно в зимнем формате со временем неизбежно поставит вопрос о включении бадминтона в программу Зимних Олимпийских игр.

ГБ

//картина дня

В мире

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, в небе над Голливудом появилась необычная надпись. Многие жители Лос-Анджелеса опубликовали в сети фотографии, подтверждающие этот факт.

Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре 2018, как планировалось ранее. В Минтрансе уточнили, что график пассажирского движения по Крымскому мосту не меняется.

Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре 2018, как планировалось ранее…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Челябинске мужчину осудили на 15 лет за изнасилование 15-летней девочки. Девушка выросла и почти через 4 года осознала, что сломала жизнь человеку и решила признаться…

//новости ан

//новости ан

В Якутске крупное ЧП в следственном изоляторе. Покончил с собой один из обвиняемых по громкому уголовному делу об аварии на шахте «Мир», когда из-за затопления под землей…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан