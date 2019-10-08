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8 октября 2019, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шахрай, badmstv.nethouse.ru

Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай предложил включить бадминтон в программу Зимних Олимпийских игр. С такой идеей он выступил на заседании Комитета по развитию в рамках проходящей в столице Малайзии Куала-Лумпуре сессии Совета Мировой федерации бадминтона.

Речь идёт о реализации программы AirBadminton, разработанной BWF.

В основе этой программы лежит создание уникального волана, позволяющего и профессионалам и любителям играть в бадминтон на улице, на пляже, на поляне в лесу. Новый волан практически не подвержен порывам ветра благодаря научно разработанной и опробованной уже на практике специальной форме и материалу.

Официальный запуск программы AirBadminton состоится в декабре в Гуанчжоу (КНР). Разработаны правила и методики для игры в бадминтон на улице. Во время обсуждения покрытия площадок для игры вне спортивных залов речь шла и о разных вариантах твёрдых покрытий, и об игре на песке.

Президент НФБР предложил протестировать игру новым воланом на снегу в России уже зимой этого года. Яркий пластиковый специальной формы волан будет очень хорошо смотреться на заснеженных площадках. Игра зимой на снегу актуальна не только для Росси, но и для Канады, и для стран Северной Европы. По мнению С.Шахрая, развитие бадминтона именно в зимнем формате со временем неизбежно поставит вопрос о включении бадминтона в программу Зимних Олимпийских игр.