Метания Пашиняна

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8 октября 2019, 10:51 [ «Аргументы Недели», Егор КАРГАЛИНСКИЙ ]

globallookpress.com, © Kremlin Pool

Странное поведение Никола Пашиняна по отношению к приезжавшему на форум ЕАЭС президенту России Владимиру Путину невозможно было не заметить. Такое ощущение, что премьер- министр Армении метался, слушая два различных голоса в своей голове.

Вначале он пошел на вопиющие нарушение протокола — не встретил Путина ни в аэропорту, ни даже у здания резиденции, куда прибыл президентский кортеж. То есть, нанес дипломатическую пощечину главе не просто большой страны, а главного союзника и даже гаранта существования Армении.

Затем, внезапно стал добиваться встречи с хозяином Кремля. Да так настойчиво, что вызвал настоящий шок в службе протокола. В результате отдельную беседу с Путины он выстрадал… в ресторане.

Стоит ли сомневаться в том, насколько эта встреча была «эффективна»? По вопросу цены на газ Пашиняна вежливо послали. Пока к Миллеру, потому что это компетенция «Газпрома». А по вопросу Роберта Кочаряна Путин послал его еще дальше, напрямую сказав, что забвению эту тему Россия не предаст, и что никто не верит в версию, которую ввело в оборот новое армянское руководство.

Мало того, глава РФ отказался ехать в правительственную дачу и сообщил Пашиняну, что вместе этого поедет встречаться с супругой Кочаряна Беллой.

Но дальнейшее развитие событий было еще более странным. Нигде не встретивший Путина, весь день проводивший в рамках внешнего заказа против него митинги, нанесший протокольные пощечины и включивший антироссийский агитпроп Никол распорядился срочно отвезти его в аэропорт. Кортеж Пашиняна на трассе, ведущей в аэропорт, оказался в хвосте кортежа российского президента. Армянский премьер-министр распорядился идти на обгон, что на узкой дороге едва не спровоцировало столкновение машин и конфликт между службами безопасности лидеров двух стран.

Наконец, после прямой связи недоразумение разрешилось, и гости пропустили кортеж хозяина вперед. В аэропорту Звартноц премьер Армении встретил главу России и предложил вновь побеседовать.

Впрочем, знающие люди говорят, что встреча не была посвящена обсуждению каких-либо серьезных проблем: Путин из вежливости пригубил вино, Пашинян же осушил бутылку коньяка.

После отлета российского лидера, он написал радостный пост в Facebook, похваставшись полуторачасовой конструктивной встречей.

Увы, все бы это было так смешно, когда бы ни было так грустно. Такое ощущение, что Арменией сегодня управляет человек, не до конца отдающий себе отчет в происходящем.