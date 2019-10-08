Эксперты рассказали, как интерпретировать слова Пескова о праве на личную жизнь

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8 октября 2019, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Москвичка Алена Попова подала в Московский суд иск с требованием признать распознавание лиц системой городского видеонаблюдения незаконным. Попова считает, что распознавание биометрических данных без письменного разрешения человека противоречит конституционному праву на личную жизнь.

Как пишет телеграм-канал "Экономика цифровой эры", похожие прецеденты уже имели место в Уэльсе и в Сан-Франциско (США). В Уэльсе суд еще идет, в Соединенных Штатах суд уже удовлетворил требование истца. Но не стоит обольщаться - едва ли что-то подобное возможно в России.

"Позиция российских властей, выраженная пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, такова:

"...Наверное, достаточно вспомнить, что технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира. Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов", - прокомментировал ситуацию Песков на пресс-конференции.

Тем не менее, мы не можем не отметить факт подачи этого судебного иска - как минимум, он привлекает внимание к проблеме и ставит перед властями серьезные вопросы, ведь поток подобных «антитехнологических» исков, видимо, продолжится не только в США и России", - считают авторы канала.