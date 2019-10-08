Количество мигрантов в России бьет все рекорды

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8 октября 2019, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Titov/Global Look Press

В Росстате сообщили, что количество мигрантов в России в этом году бьет все рекорды. За первые семь месяцев 2019 года миграционный прирост в стране составил почти 154 тысячи человек.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова отметила, что данный показатель является самым высоким за последнее десятилетие. Причиной столь резкого роста мог стать переход на новые формы статистической отчетности в начале текущего года. Это позволило МВД передавать, а Росстату анализировать более полную информацию, сообщает РИА "Новости".

По словам эксперта, мигранты все чаще получают временную регистрацию в РФ и все реже возвращаются на родину.