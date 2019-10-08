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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В МЧС рассказали, как уберечь дачу от пожара зимой

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

В МЧС рассказали, как уберечь дачу от пожара зимой
фото: pixabay.com
Специалисты МЧС рассказали, как правильно подготовить дачный дом к зиме, чтобы уберечь его от пожара. Спасатели назвали несколько ключевых правил, которые следует выполнить каждому обладателю дачи. 
 
В МЧС отметили, что необходимо полностью обесточить дом, поскольку пожар может вспыхнуть из-за скачка электроэнергии. Рекомендуется выключить счетчик, выкрутить предохранители и проверить, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся предметов. Кроме того, из помещений нужно убрать все газовые баллоны.
 
Следует прибраться на участке, вывезти весь мусор, удалить сухие ветки, а также разобрать легкие парники, которые могут поспособствовать распространению пламени, передает РИА "Новости".
ЕТ

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