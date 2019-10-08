В МЧС рассказали, как уберечь дачу от пожара зимой

Специалисты МЧС рассказали, как правильно подготовить дачный дом к зиме, чтобы уберечь его от пожара. Спасатели назвали несколько ключевых правил, которые следует выполнить каждому обладателю дачи.

В МЧС отметили, что необходимо полностью обесточить дом, поскольку пожар может вспыхнуть из-за скачка электроэнергии. Рекомендуется выключить счетчик, выкрутить предохранители и проверить, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся предметов. Кроме того, из помещений нужно убрать все газовые баллоны.