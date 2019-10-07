Из онкоцентра на Каширке уволятся десятки медсестер «из-за нищенских зарплат»?

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7 октября 2019, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра имени Блохина на Каширке в Москве будут массово увольняться медсестры.

Представители Национального медицинского центра онкологии имени Блохина опровергли увольнеия медсестер.

«Ни одного заявления нет ни в кадровой службе, ни в администрации НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», — рассказали в пресс-службе онкоцентра. Также представитель медучреждения сообщил, что сейчас детский институт работает в штатном режиме, - передает РИА Новости.

«Альянс врачей» также опубликовал видео разговора с медсестрой, работающей в онкоцентре на Каширке. По ее словам, у медсестер зарплата составляет две, три или пять тысяч рублей. Она еще с двумя медсестрами намерена работать в другой больнице.