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7 октября 2019, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев дал совет коллеге Ксении Собчак, чем заняться после свадьбы в "медовый месяц". Собчак вынудила Соловьева дать ей рекомендацию побольше обращать внимание на своего прекрасного мужа после того, как она в Telegram-канале опубликовала ссылку на ролик, где якобы фигурирует журналист, облитый пометом "человека в костюме чайки".

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Соловьев научил Собчак: "Во время медового месяца надо заниматься иным. Ксения Анатольевна, займитесь уже замечательным господином Богомоловым!", — сообщает Daily Storm. По словам тележурналиста, очень печально, что во время медового месяца Собчак не чем заняться, кроме как "постить старенькие фейки", - сообщает URA.RU.

На опубликованном супругой режиссера Константина Богомолова ролике запечатлен неизвестный мужчина, который стал "жертвой" французского комика Реми Гайяра. Видео появилось в Интернете еще в 2014 году. Но пост Собчак обсуждают пользователи Facebook.

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу 13 сентября. Свадьбу знаменитостей обсуждали несколько дней.