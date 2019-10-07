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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Владимир Соловьев дал совет Ксении Собчак, чем заняться после свадьбы в "медовый месяц"

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьев дал совет Ксении Собчак, чем заняться после свадьбы в "медовый месяц"
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев дал совет коллеге Ксении Собчак, чем заняться после свадьбы в "медовый месяц". Собчак вынудила Соловьева дать ей рекомендацию побольше обращать внимание на своего прекрасного мужа после того, как она в Telegram-канале опубликовала ссылку на ролик, где якобы фигурирует журналист, облитый пометом "человека в костюме чайки".

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Соловьев научил Собчак: "Во время медового месяца надо заниматься иным. Ксения Анатольевна, займитесь уже замечательным господином Богомоловым!", — сообщает Daily Storm.  По словам тележурналиста, очень печально, что во время медового месяца Собчак не чем заняться, кроме как "постить старенькие фейки", - сообщает URA.RU.

На опубликованном супругой режиссера Константина Богомолова ролике запечатлен неизвестный мужчина, который стал "жертвой" французского комика Реми Гайяра. Видео появилось в Интернете еще в 2014 году. Но пост Собчак обсуждают пользователи Facebook.

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу 13 сентября. Свадьбу знаменитостей обсуждали несколько дней.

ИЧ

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