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7 октября 2019, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

С 3 по 5 октября в Москве впервые прошла международная выставка дизайн-решений для современных мегаполисов «Город: детали». За три дня ее посетили более 11 тысяч человек, а общая продолжительность интерактивных программ превысила 150 часов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Масштабная экспозиция площадью 15 тысяч квадратных метров разместилась в 75-м павильоне ВДНХ. Здесь показывали перспективные проекты скверов, спортивных площадок, функциональных городских арт-объектов, малых архитектурных форм — всего свыше 250 проектов ведущих российских и зарубежных компаний.

Как отметила Наталья Сергунина, выставка была ориентирована на самую широкую аудиторию, чтобы все желающие могли познакомиться с современными решениями для общественных пространств и проголосовать за понравившиеся. Всего экспозицию посетили более 11 тысяч человек, они проголосовали за различные проекты около 55 тысяч раз. То есть один посетитель в среднем выделил пять дизайн-решений. Предпочтения москвичей учтут в дальнейшем при реализации программы «Мой район».

«Экспозиция создавалась вместе со специалистами из 11 стран — урбанистами, дизайнерами, архитекторами, которые презентовали здесь свои проекты. Это не та выставка, где ничего нельзя трогать — только смотреть. Наоборот, тестировать можно было все, а как по-другому оценить проект? Пространство изначально организовали так, чтобы каждый образец хотелось испытать», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, в деловой программе выставки приняли участие 30 спикеров-экспертов из России, Франции, Германии, Великобритании, Литвы, Израиля. Российские и иностранные архитекторы, ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы, урбанисты обсудили мировые тенденции в развитии городской среды: как оживляют мегаполис привлекательные общественные пространства, какими должны быть районные доминанты, что учитывать при обустройстве детских игровых зон и многие другие вопросы.

«Нет сомнений: чтобы оставаться конкурентными, нужно инвестировать в людей. Это вопрос выживания современного мегаполиса. В противном случае мы растеряем свои преимущества и уже не будем в числе лидеров. Впереди у нас новая цель: качество жизни во всех районах города должно быть на равно высоком уровне. Для этого и запущена программа “Мой район”», — подчеркнула Наталья Сергунина.

Посетителей также ждали экспресс-экскурсии, концерты, кинопоказы, мастер-классы и игры, а еще открытые спортивные тренировки по баскетболу, футболу, паркуру, воркауту и фитнесу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выставка-презентация «Город: детали» прошла в рамках программы «Мой район». Объединив проекты, связанные с благоустройством, образованием, здравоохранением и досугом, «Мой район» предполагает системное развитие всех 146 районов и поселений Москвы. Это логичное продолжение целого комплекса городских программ и новый этап в развитии городской среды.

У каждого района Москвы свои история, традиции, инфраструктурные и социальные особенности. Поэтому программа «Мой район» строится на основе идей и пожеланий москвичей. Люди сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут. Базовый принцип — создание комфортного городского пространства в каждом районе вне зависимости от удаленности от центра.