Почему открытие движения грузовых поездов по железной дороге в Крым отложено до лета

//Общество 13+

7 октября 2019, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре текущего года, как планировалось ранее. В Минтрансе уточнили, что график пассажирского движения по Крымскому мосту не меняется, поезда запустят в декабре 2019 года.

На Украине нашли свидетельство подготовки Киева к снятию водной блокады Крыма

Проект был изменен из-за археологической находки в Крыму, - передает РБК. Представитель Минтранса рассказал, что почти год назад, в ноябре прошлого года, строители железной дороги наткнулись на памятник археологии. Древнее торговое поселение было построено в IV веке до н.э. После проведенной экспертизы, принято решение сохранить реликвию и изучить возможность переноса дороги.

По данным Минтранса, подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце 2019 года — для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Вторым этапом, в июне 2020 года, на мосту и подходах откроется грузовое движение. Сроки открытия грузового движения разрабатывал Минтранс, предложения о сроках оформлены и переданы в правительство.