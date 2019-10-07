Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Герман Герман был не прав, сообщив, что утечка из "Сбербанка" не превышает 200 фамилий. Цифру стоит умножить минимум на 10

, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Герман Герман был не прав, сообщив, что утечка из "Сбербанка" не превышает 200 фамилий. Цифру стоит умножить минимум на 10

Пока многие СМИ взахлеб цитировали слова главы Сбербанка Германа Грефа, о том, что утечка из ведомства составляет всего 200 фамилий, в даркнете свободно распространяется ссылка, по которой можно скачать личные данные отнюдь не 200 клиентов банка.

В файле 1990 личных анкет потребителей банковских услуг с номерами их счетов, паспортными данными, адресами проживания и прочими личными данными, которые вряд ли кто-то из вас захотел бы делиться даже с друзьями, не то, что со всем миром.

Как пишет «Футляр», который и разместил ссылку, эти анкеты были похищены вместе с данными 60 миллионов кредитных карт. Так что Герман Греф явно слегка приуменьшил масштабы утечки, по самым скромным подсчетам раз в 10. Вот тебе и конфендициальность гарантируем!

БИ

//картина дня

В мире

США готовятся к масштабным учениям на территории Европы, в Польше и странах Прибалтики

США готовятся к масштабным учениям на территории Европы, в Польше и странах Прибалтики

Немецкое издание Spiegel узнало о планах США провести будущей весной в Европе масштабных учений Defender 2020. Пентагон планирует отправить на маневры в европейские страны 20 тысяч военных.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Пока многие СМИ взахлеб цитировали слова Германа Грефа, что утечка из Сербанка составляет всего 200 фамилий, в даркнете свободно распространяется ссылка, по которой можно…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Грудинин судится с врачами, которые признали его жену инвалидом второй группы. И все из-за развода, ведь по закону недееспособному супругу полагается 2/3 имущества…

Мария Голубкина охарактеризовала нового мужа сводной сестры Марии Мироновой. "Он просто прекрасный и замечательный, очень хороший человек, очень красивый и умный!", -…

//новости ан

Чиновники устроили настоящую войну в интернете против бывшего коллеги. Административный ресурс часто используется не по назначению, но чтобы наказать кого-то в Сети…

//новости ан