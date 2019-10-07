//Общество 13+

7 октября 2019, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Пока многие СМИ взахлеб цитировали слова главы Сбербанка Германа Грефа, о том, что утечка из ведомства составляет всего 200 фамилий, в даркнете свободно распространяется ссылка, по которой можно скачать личные данные отнюдь не 200 клиентов банка.

В файле 1990 личных анкет потребителей банковских услуг с номерами их счетов, паспортными данными, адресами проживания и прочими личными данными, которые вряд ли кто-то из вас захотел бы делиться даже с друзьями, не то, что со всем миром.

Как пишет «Футляр», который и разместил ссылку, эти анкеты были похищены вместе с данными 60 миллионов кредитных карт. Так что Герман Греф явно слегка приуменьшил масштабы утечки, по самым скромным подсчетам раз в 10. Вот тебе и конфендициальность гарантируем!